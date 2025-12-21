Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индонезия подписали соглашение, которое позволит установить режим свободной торговли в отношении 95 процентов взаимного товарооборота страны с объединением. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщил президент России Владимир Путин.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индонезия подписали соглашение, которое позволит установить режим свободной торговли в отношении 95 процентов взаимного товарооборота страны с объединением. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщил президент России Владимир Путин.

— Оно установит режим свободной торговли в отношении выше 90 процентов товарной номенклатуры и порядка 95 процентов взаимного товарооборота, — уточнил российский лидер.

Он добавил, что благодаря договоренности открываются хорошие перспективы для углубления многопланового взаимодействия стран «Пятерки» с Индонезией, которая, по словам Путина, является одной из крупнейших и динамично развивающихся экономик как Азии, так и всего мира, передает ТАСС.

В свою очередь министр торговли Индонезии Буди Сантосо высказался о том, что подписание соглашения с ЕАЭС отражает стремление укрепить партнерство и означает важную веху в экономическом сотрудничестве.

— Несмотря на значительную географическую удаленность, нас объединяет твердое стремление укрепить наше партнерство, — подчеркнул министр.

О подписании соглашении объявили на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Во время заседания Владимир Путин заявил, что ЕАЭС прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира. По его словам, сотрудничество в организации продолжает развиваться, что помогает обеспечивать экономическую устойчивость всего региона.