ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индонезия подписали соглашение, которое позволит установить режим свободной торговли в отношении 95 процентов взаимного товарооборота страны с объединением. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщил президент России Владимир Путин.
— Оно установит режим свободной торговли в отношении выше 90 процентов товарной номенклатуры и порядка 95 процентов взаимного товарооборота, — уточнил российский лидер.
Он добавил, что благодаря договоренности открываются хорошие перспективы для углубления многопланового взаимодействия стран «Пятерки» с Индонезией, которая, по словам Путина, является одной из крупнейших и динамично развивающихся экономик как Азии, так и всего мира, передает ТАСС.
В свою очередь министр торговли Индонезии Буди Сантосо высказался о том, что подписание соглашения с ЕАЭС отражает стремление укрепить партнерство и означает важную веху в экономическом сотрудничестве.
— Несмотря на значительную географическую удаленность, нас объединяет твердое стремление укрепить наше партнерство, — подчеркнул министр.
О подписании соглашении объявили на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Во время заседания Владимир Путин заявил, что ЕАЭС прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира. По его словам, сотрудничество в организации продолжает развиваться, что помогает обеспечивать экономическую устойчивость всего региона.