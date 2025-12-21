ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле

Он добавил, что благодаря договоренности открываются хорошие перспективы для углубления многопланового взаимодействия стран «Пятерки» с Индонезией, которая, по словам Путина, является одной из крупнейших и динамично развивающихся экономик как Азии, так и всего мира, передает ТАСС.