Муравейко: Беларусь не рассматривает ни одно государство как противника, ни на кого нападать не собирается

По его словам, в следующем году военная безопасность в регионе будет зависеть от развития событий и хода военного конфликта в Украине. «Во-первых, от этого. Во-вторых, от решений, которые примут Соединенные Штаты и Российская Федерация, обсуждая соблюдение мирного договора. И есть реальная вероятность, что напряженность и эскалация все-таки снизятся, — отметил первый замминистра. — Перспектива установления мира в Украине, конечно, существует. Над этим работает все мировое сообщество. Здравый смысл восторжествует над милитаристскими амбициями, мир будет установлен в этой стране, и эскалация напряженности снизится во всем регионе».-0-