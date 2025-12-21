Муравейко: Беларусь не рассматривает ни одно государство как противника, ни на кого нападать не собирается

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не рассматривает ни одно государство как противника, ни на кого нападать не собирается. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко, сообщает БЕЛТА.
Павел Муравейко подчеркнул, что Беларусь просто обеспечивает свою безопасность. «Это уже миллион раз было сказано на всех уровнях. Мы ни на кого нападать не собираемся и ни одно государство не рассматриваем как противника. Мы полностью готовы жить в мире, обеспечивая взаимную безопасность с учетом наших интересов и строгого соблюдения нашей безопасности», — сказал он.
По его словам, в следующем году военная безопасность в регионе будет зависеть от развития событий и хода военного конфликта в Украине. «Во-первых, от этого. Во-вторых, от решений, которые примут Соединенные Штаты и Российская Федерация, обсуждая соблюдение мирного договора. И есть реальная вероятность, что напряженность и эскалация все-таки снизятся, — отметил первый замминистра. — Перспектива установления мира в Украине, конечно, существует. Над этим работает все мировое сообщество. Здравый смысл восторжествует над милитаристскими амбициями, мир будет установлен в этой стране, и эскалация напряженности снизится во всем регионе».-0-