Челябинскую туристку, которую держали в клинике Египта, доставили в Екатеринбург

Отдых в Египте обернулся для челябинской туристки настоящим кошмаром.
Челябинская туристка, которую насильственно удерживали в египетской клинике, сегодня вернулась в Россию. Она прибыла в аэропорт «Кольцово» города Екатеринбурга, откуда ее в сопровождении медиков доставят в Челябинск. Об этом сообщает Минздрав Челябинской области.
«Туристка из Египта прибыла вечером 21 декабря в аэропорт “Кольцово” города Екатеринбурга. В сопровождении бригады Территориального центра медицины катастроф Челябинской области, в составе которой врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер, на медицинском транспорте пациентка будет доставлена в Челябинск для продолжения оказания медицинской помощи», — сообщается в telegram-канале Минздрава Челябинской области.
68-летняя туристка была госпитализирована в клинику Шарм-эль-Шейха с кишечной непроходимостью после прилета на отдых с мужем. Операция прошла успешно, однако позднее клиника забрала у нее паспорт и выставила счет на шесть тысяч долларов. По словам юриста Игоря Косицына, страховая компания ВСК согласилась покрыть лишь часть суммы, заявив, что обострение — следствие якобы хронической болезни, которую женщина отрицает. Благодаря вмешательству властей женщине вернули паспорт, продлили визу, а египетская больница не взяла с нее денег за лечение.