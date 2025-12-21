Челябинскую туристку, которую держали в клинике Египта, доставили в Екатеринбург

68-летняя туристка была госпитализирована в клинику Шарм-эль-Шейха с кишечной непроходимостью после прилета на отдых с мужем. Операция прошла успешно, однако позднее клиника забрала у нее паспорт и выставила счет на шесть тысяч долларов. По словам юриста Игоря Косицына, страховая компания ВСК согласилась покрыть лишь часть суммы, заявив, что обострение — следствие якобы хронической болезни, которую женщина отрицает. Благодаря вмешательству властей женщине вернули паспорт, продлили визу, а египетская больница не взяла с нее денег за лечение.