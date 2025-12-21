Как обеспечивали безопасность во время проведения ВНС, рассказали в МВД

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич рассказал в эфире телеканала СТВ, как была обеспечена безопасность во время проведения ВНС, сообщает БЕЛТА.
«Меры безопасности, которые предприняло МВД и все заинтересованные госорганы во время проведения Всебелорусского народного собрания, действительно были достаточно серьезными. Не сказал бы, что они были чрезвычайными. Для нас это стандартный формат обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка. Мы обеспечили порядок не только на улицах и в месте проведения Всебелорусского народного собрания, но и информационную безопасность. В рамках этого снимали реакцию в соцсетях, популярных телеграм-каналах, TikTok и так далее. С удовлетворением отмечаем минимальное количество негативных комментариев. Они были прежде всего из-за границы. Так называемые беглые из Вильнюса, Варшавы и прочих мест комментировали как гопники — не цинично, а мерзко. Внутри страны такой реакции не было», — рассказал Геннадий Казакевич.
Граждане осознанно относились к мероприятию. «В зале мы видели представителей всей страны. Поэтому серьезных проблем с организацией и охраной общественного порядка не возникло. Были некоторые ложные минирования — заведомо фальшивые сообщения об опасности, но они не выбивались из общего тренда, который мы наблюдаем весь период», — подчеркнул он.
А вот сохранение дорожной обстановки в обычном состоянии — это уже профессионализм белорусской ГАИ. «Дорожное движение не просто обеспечили, а организовали так, чтобы не мешать гражданам. Автомобилисты совершенно спокойно передвигались по улицам», — заключил замминистра. -0-