Ходжаев: медицинские ресурсы в стране есть, и они доступны всем белорусам

В больших городах, столице, областных центрах люди относятся к здоровью по-своему, в малых агрогородках и селах — по-другому. «Причины разные. Сегодня можно сделать чекап, понять предрасположенность. Если желание появится — не допустить болезнь. Для тех, у кого уже заболевание, — профилактика под наблюдением врача. Никто не скажет, что у нас нет возможностей. Кислород чистый, продукты питания высокого качества. Активный образ жизни продвигаем в районных центрах, агрогородках. Информация о том, как жить правильно, есть, — обратил внимание министр. — Но главный вопрос: исполняем ли мы эти рекомендации? Знаем свой генетический код, знаем профилактику — используем в повседневной практике? Убежден, немногие скажут “да”. Технологии есть, современные препараты есть. Ресурсы в стране реальные, не популистские — доступны всем, не только минчанам».