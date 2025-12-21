Ходжаев: медицинские ресурсы в стране есть, и они доступны всем белорусам

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинские ресурсы в стране есть, и они доступны всем белорусам, а не только минчанам. Об этом рассказал министр здравоохранения Александр Ходжаев в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
«С них требуем, а они неделями ждут… “Лукашенко напомнил о задаче обеспечить качество медпомощи на селе Диспансеризацией в Беларуси планируется охватить не менее 95% взрослого населения.
Александр Ходжаев отметил, что отношение к здоровью различается в городе и на селе. «Глава государства на ВНС отметил лидера по намолоту механизатора Павла Шутило, называл огромные цифры. У меня как у доктора сразу вопрос: сколько он работал? С моей точки зрения — больше 12 часов. Он полностью самоотдался ради продовольственной безопасности страны. Да, он герой, победил. Но мы должны дать ему возможность профилактики и реабилитации. К здоровью нужно относиться самосохранно», — подчеркнул он.
Лукашенко на ВНС назвал героем комбайнера, намолотившего во время уборочной 8 тыс. тонн зерновых.
В больших городах, столице, областных центрах люди относятся к здоровью по-своему, в малых агрогородках и селах — по-другому. «Причины разные. Сегодня можно сделать чекап, понять предрасположенность. Если желание появится — не допустить болезнь. Для тех, у кого уже заболевание, — профилактика под наблюдением врача. Никто не скажет, что у нас нет возможностей. Кислород чистый, продукты питания высокого качества. Активный образ жизни продвигаем в районных центрах, агрогородках. Информация о том, как жить правильно, есть, — обратил внимание министр. — Но главный вопрос: исполняем ли мы эти рекомендации? Знаем свой генетический код, знаем профилактику — используем в повседневной практике? Убежден, немногие скажут “да”. Технологии есть, современные препараты есть. Ресурсы в стране реальные, не популистские — доступны всем, не только минчанам».
Проблемы тоже есть. «Бывают недосмотры врачей, некачественное исполнение обязанностей — человек остается без внимания. Важно относиться к людям так, как требует глава государства. Ментальность белоруса своеобразная, интеллигентная, добрая, терпеливая. Мы подставим плечо другому, позаботимся о ком-то, но не о себе, — добавил Александр Ходжаев. — Доступность у нас обеспечена. Над качеством работаем ежедневно: меняем стратегию, создаем межрайонные центры для большего качества и доступности. Сельчане не должны думать, что в городе лучше. Республиканские центры работают с жителями по всей стране».-0-