21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,4 тыс. нарушений правил использования воздушного пространства Беларуси зафиксировано в этом году. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович, сообщает БЕЛТА.
В белорусском обществе сейчас объективно сформировался очень высокий запрос на безопасность, подчеркнул Андрей Лукьянович. «Все положения Программы социально-экономического развития на 2026−2030 годы направлены на укрепление оборонных способностей страны и развитие оборонного сектора. Цифры говорят сами за себя: утверждено, что 50% образцов должны закупаться отечественного производства», — отметил он.
Что касается поставок оружия и его обновления, то этот процесс идет непрерывно. «В этом году мы получили новые зенитно-ракетные комплексы “Тор-М2К”, самолеты Су-30СМ2, а в декабре прибудет еще одна партия Су-30СМ2. Также получено звено из четырех вертолетов Ми-35. Закупаются новые радиолокационные станции, — отметил командующий. — В сентябре этого года мы проводили эксперименты по совершенствованию системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Сейчас это ключевой инструмент войны — от малых до стратегических больших. Это головная боль не только для наших Вооруженных Сил, но и для всех».
В этом году, по словам Андрея Лукьяновича, зафиксировано более 1,4 тыс. нарушений правил использования воздушного пространства. «Множество целей нарушают госграницу, в том числе с боевым применением. Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны уничтожают эти беспилотные аппараты. Основное направление угроз — южное», — заключил он. -0-