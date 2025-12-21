Более 1,4 тыс. нарушений правил использования воздушного пространства Беларуси зафиксировано в этом году

Что касается поставок оружия и его обновления, то этот процесс идет непрерывно. «В этом году мы получили новые зенитно-ракетные комплексы “Тор-М2К”, самолеты Су-30СМ2, а в декабре прибудет еще одна партия Су-30СМ2. Также получено звено из четырех вертолетов Ми-35. Закупаются новые радиолокационные станции, — отметил командующий. — В сентябре этого года мы проводили эксперименты по совершенствованию системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Сейчас это ключевой инструмент войны — от малых до стратегических больших. Это головная боль не только для наших Вооруженных Сил, но и для всех».