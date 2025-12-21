«Оплот многосторонности, согласия и диалога». Президент Кубы оценил роль ЕАЭС в сложной мировой обстановке

21 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Евразийский экономический союз является оплотом многосторонности, согласия, сотрудничества и диалога. Об этом Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес заявил 21 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент Кубы выразил особенную признательность Беларуси, которая председательствовала в ЕАЭС в 2025 году, за «позитивную и серьезную работу во главе органов Союза».
Он отметил, что в этом году исполняется пять лет с момента получения Кубой статуса государства — наблюдателя при ЕАЭС. С того момента, по его словам, была открыта новая, стратегическая глава диалога и очередной этап сближения стран вокруг ЕАЭС во имя будущего, которое требует роста взаимообмена, интеграции и сотрудничества.
«В условиях сложной мировой обстановки, отмеченной политикой унилатерализма, игнорирования многосторонних институтов, нарушением Устава ООН и принципов международного права, когда превалируют односторонние принудительные меры, направленные на удушение экономик и наказание целых народов, союз наших стран — это оплот многосторонности, согласия, сотрудничества и диалога», — подчеркнул Мигель Диас-Канель Бермудес.
За пять лет взаимодействия Куба, по его словам, получила возможность оценить в полной мере значение связей с ЕАЭС и достигнутые к настоящему времени успехи в стремлении к более широкому и эффективному сотрудничеству. В стране высоко оценивают возможности и потенциал реализации среднесрочных и долгосрочных целей ЕАЭС, указанных в декларации «Евразийский экономический путь», где главную роль играют наука и инновации. В качестве ключевых сфер для развития сотрудничества и реализации конкретных проектов в 2026—2030 годах определены, в частности, биотехнологии, фармацевтика, туризм, промышленность и транспорт.
Президент обратил внимание на усилия Кубы по созданию благоприятных условий по привлечению иностранных инвестиций и стремление Кубы установить в этом смысле партнерские связи со странами ЕАЭС.
«Куба внимательно следила за значительными результатами, достигнутыми Союзом во всех сферах за годы консолидации. Эти достижения свидетельствуют о том, что ЕАЭС является успешным проектом и ярким примером процесса интеграции и социально-экономического развития Евразийского региона. Его достижения выражаются в экономическом росте, технологическом развитии и укреплении торговых и логистических связей в контексте существенных преобразований экономических отношений на мировом уровне. Куба как государство-наблюдатель подтверждает свою готовность к более активному участию в механизмах Союза и стремится к укреплению этого членского статуса», — подчеркнул глава государства. -0-