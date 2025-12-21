«Оплот многосторонности, согласия и диалога». Президент Кубы оценил роль ЕАЭС в сложной мировой обстановке

За пять лет взаимодействия Куба, по его словам, получила возможность оценить в полной мере значение связей с ЕАЭС и достигнутые к настоящему времени успехи в стремлении к более широкому и эффективному сотрудничеству. В стране высоко оценивают возможности и потенциал реализации среднесрочных и долгосрочных целей ЕАЭС, указанных в декларации «Евразийский экономический путь», где главную роль играют наука и инновации. В качестве ключевых сфер для развития сотрудничества и реализации конкретных проектов в 2026—2030 годах определены, в частности, биотехнологии, фармацевтика, туризм, промышленность и транспорт.