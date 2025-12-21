Полина Диброва показала видео с Товстиком в семейной обстановке

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина в воскресенье, 21 декабря, опубликовала видеозапись, на которой показала своих сыновей, а также возлюбленного Романа Товстика. На кадрах они сидят за столом и ужинают.
— Теплые зимние вечера, — говорится в подписи, оставленной Дибровой в публикации в личном блоге.
15 декабря Полина Диброва впервые вышла в свет с Романом Товстиком: пара появилась на новогодней вечеринке женского клуба Дибровой, которая прошла в ресторане «Шале Березка» на Рублевке.
Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись 25 сентября. Это прошло в мировом суде, что указывает на отсутствие споров между супругами по имущественным и другим вопросам. Причиной окончания их отношений стала связь женщины с Романом Товстиком.
24 ноября СМИ сообщили, что Дмитрий Дибров начал встречаться с многодетной вдовой в возрасте от 35 до 40 лет. По данным журналистов, женщина тщательно следит за собой и «выглядит очень эффектно».
«Вечерняя Москва» рассказала, как бывшие супруги переживают развод и что произошло после него в отношениях Дибровой и Товстика.