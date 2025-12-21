«Уралмаш» проиграл «Парме» на последних секундах матча

«Уралмаш» проиграл три матча подряд.
Пермская «Парма» обыграла екатеринбургский «Уралмаш» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 79:74 в пользу пермского клуба.
Команда из Перми добилась победы в овертайме. За 11 секунд до финальной сирены Джален Адамс реализовал трехочковый бросок, который оказался решающим и обеспечил успех чемпионство в этой встрече. Кроме того, Адамс завершил встречу в статусе самого результативного игрока, набрав 24 очка, сделав шесть подборов и отдав четыре передачи.
Победа в Екатеринбурге позволила «Парме» закрепиться в верхней части таблицы Единой лиги ВТБ. Сейчас пермский клуб занимает четвертое место среди 11 команд турнира.