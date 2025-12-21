Переплюнула Пугачёву? Екатерина Шаврина перестала скрывать жениха, который моложе её на 30 лет

После ухода из жизни второго мужа Шавриной Александр всегда был готов поддержать певицу всеми силами. Со временем она уже не могла представить свою жизнь без его присутствия. Им удавалось скрывать свои отношения на протяжении 20 лет. При этом пока пара ещё официально не узаконила свои отношения, но Павловский сделал предложение руки и сердца. Исполнительница шутит, что ругает своего жениха, поскольку он решился на этот шаг довольно поздно. И вместе с тем смеётся над тем, что её история похожа на ситуацию Аллы Пугачёвой, чей пятый муж младше своей супруги на 27 лет.