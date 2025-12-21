Переплюнула Пугачёву? Екатерина Шаврина перестала скрывать жениха, который моложе её на 30 лет

Избранником певицы оказался её самый преданный поклонник Александр Павловский, который следует за ней уже 20 лет. Он признался, что для достижения своей цели ему пришлось пройти непростой путь. Всё началось с того момента, когда он увидел Шаврину по телевизору, исполняющую песню «Судьба-судьбинушка».
Образ артистки пленил мужчину и преследовал его как наяву, так и во снах. Шансов на знакомство практически не было, поскольку он был студентом одесского политеха, а она — известной певицей. Ситуацию изменила младшая сестра артистки Татьяна, трагически погибшая позднее. После телефонного разговора с сестрой Шавриной, где обсуждалась возможная встреча, Павловский собрал вещи и отправился в Москву. Он купил билет в один конец, понимая, что без Шавриной не вернётся. Впоследствии Александр перевёз в столицу всю свою семью.
Изначально Павловский представился просто поклонником, на что Шаврина предложила ему дружбу. Тогда он оставил прежнюю жизнь, нашёл работу в Москве и получил гражданство. Александр старался не быть навязчивым, но постоянно находился рядом. Он посещал все её концерты в столице и даже ездил на гастроли. Покупал квартиру в том же доме на Спиридоновке, где жила артистка, и иногда наблюдал за окнами. Павловский стоял за деревьями в надежде увидеть, как она выходит или уезжает на машине.
После ухода из жизни второго мужа Шавриной Александр всегда был готов поддержать певицу всеми силами. Со временем она уже не могла представить свою жизнь без его присутствия. Им удавалось скрывать свои отношения на протяжении 20 лет. При этом пока пара ещё официально не узаконила свои отношения, но Павловский сделал предложение руки и сердца. Исполнительница шутит, что ругает своего жениха, поскольку он решился на этот шаг довольно поздно. И вместе с тем смеётся над тем, что её история похожа на ситуацию Аллы Пугачёвой, чей пятый муж младше своей супруги на 27 лет.
Ранее стало известно, что экс-футболист Руслан Нигматуллин официально связал себя узами брака с телеведущей Эвелиной Сынчей. Церемония прошла в узком кругу. При этом разница в возрасте между супругами составляет 28 лет.
