«Звезды в джунглях» 21 декабря: кто выбыл из шоу за шаг до финала

Итоги голосования не стали неожиданностью: все участники отдали свои голоса против Рамиля Алимова — по его просьбе. Сам Алимов проголосовал против Рената Мухамбаева, которого он выбрал себе в соперники, отказавшись выходить на испытание вместе с девушками. По результатам голосования номинантами на выбывание стали Ренат Мухамбев и Рамиль Алимов, тогда как Ирина Пинчук, Анна Цуканова-Котт и Екатерина Шкуро вышли в финал проекта.