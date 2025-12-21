«Звезды в джунглях» 21 декабря: кто выбыл из шоу за шаг до финала

Галустян и Бузова — ведущие шоу.
21 декабря на канале ТНТ вышел 13-й выпуск проекта «Звезды в джунглях. Карибский сезон». В этот раз под ударом оказался Рамиль Алимов, попросивший участников отправить его на финальное испытание. Также определились финалисты шоу. О том, кто покинул проект в этот раз, — в материале URA.RU.
Правила шоу «Звезды в джунглях 2».
Согласно правилам проекта, музыканты, актеры и блогеры отправляются на тропический остров, где им предстоит выживать в условиях, приближенных к экстремальным. Каждый день участники выполняют сложные и потенциально опасные задания, самостоятельно добывают себе пропитание и продолжают борьбу за главный приз. Окончательный размер выигрыша будет определяться суммарным количеством монет, которое участники сумеют накопить за все время участия в проекте. Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян.
Кто выбыл в 12 выпуске шоу «Звезды в джунглях 2».
В прошлом выпуске шоу покинул Аристарх Венес. На финальное испытание он отправился с Ренатом Мухамбаевым. Испытание прошло на воде. Они разместились на незафиксированном полукруглом бревне и должны были сбить друг друга в воду, используя мешки, которые держали в руках. Противостояние велось до четырех побед одного из соперников. В этом испытании выиграл Ренат.
Кто участвует в шоу «Звезды в джунглях 2».
К этому выпуску в шоу остались:
Ирина Пинчук, Екатерина Шкуро, Ренат Мухамбаев, Андрей Минин, Анна Цуканова-КоттRamil" (Рамиль Алимов).
Испытание на монеты.
Сергей Минин первым попал в финал.
К выполнению задания по добыче монет приступили все участники, вышедшие в полуфинал. Испытание проходило на холмистой местности. По условиям конкурса один из игроков, закрепленный на страховочной системе, должен был передвигаться по склону, собирать цветные шары и бросать их в корзину, находившуюся внизу у второго участника. Остальные члены команды обеспечивали страховку «скалолаза», поднимая и опуская его по вертикали.
Роль «скалолазки» организаторы поручили Ирине Пинчук, а принимать шары должна была Екатерина Шкуро. Бывшая участница проекта «Дом-2» неуверенно держалась в воздухе и с трудом попадала шарами в корзину, закрепленную на спине актрисы: каждый промах означал потерю одной монеты. В итоге команде удалось заработать 4 монеты, что эквивалентно 400 тыс. рублей.
Испытание за иммунитет и место в финале.
Днем участники прошли испытание, по результатам которого разыгрывались иммунитет и гарантированное место в финале.
Задание заключалось в следующем: игроки по очереди с большого расстояния метали в корзину цветные деревянные карточки — всего 60 штук. Броски продолжались до полного использования всех карточек. Соревнование проходило тройками, по три человека одновременно. Дополнительным усложняющим фактором стал сильный ветер, поскольку испытание проводилось на пляже у воды.
В первой тройке — Мухамбаев, Цуканова-Котт и Шкуро — наибольшее число точных бросков показала Екатерина Шкуро, что обеспечило ей победу в раунде. Во второй тройке, куда вошли Минин, Пинчук и Алимов, лучший результат продемонстрировал Андрей Минин.
В финальном раунде, где соперниками стали Андрей Минин и Екатерина Шкуро, победу одержал Андрей Минин. Тем самым он стал первым участником, заранее гарантировавшим себе место в финале.
Церемония голосования.
Итоги голосования не стали неожиданностью: все участники отдали свои голоса против Рамиля Алимова — по его просьбе. Сам Алимов проголосовал против Рената Мухамбаева, которого он выбрал себе в соперники, отказавшись выходить на испытание вместе с девушками. По результатам голосования номинантами на выбывание стали Ренат Мухамбев и Рамиль Алимов, тогда как Ирина Пинчук, Анна Цуканова-Котт и Екатерина Шкуро вышли в финал проекта.
Дополнительное испытание за еду.
Рейнджер передал Рамилю письмо с нестандартным предложением: провести 30 минут в гробу, полном змей, за вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Мужчины от участия отказались.
После этого организаторы предоставили шанс заработать уже женщинам, введя дополнительное испытание. Пинчук, Цуканова-Котт и Шкуро при помощи маникюрных ножниц в течение получаса должны были вырезать крупную карту Доминиканской Республики и затем раскрасить ее тонкими кистями в цвета национального флага. Задача была выполнена в установленный срок, и участницам выдали приз — одну тарелку борща на троих. Мужчины добровольно решили не пользоваться этой возможностью и от еды отказались.
Кто покинул шоу «Звезды в джунглях» в полуфинале.
В испытании на вылет оказался Рамиль Алимов.
В испытании на вылет участвовали Ренат Мухамбаев и Рамиль Алимов. Оно проходило на воде. Участникам предстояло опередить соперника в проведении трех буйков по канату через трехэтапную полосу препятствий, проложенную от морской платформы до берега. Маршрут включал участок с лодкой, оснащенной деревянными сетями, подъем по лестнице из бревен и этап с морскими узлами.
На первых отрезках дистанции Мухамбаев и Алимов шли практически на равных. Первым доставил свой мяч к финишу Ренат Мухамбаев. Рамиль Алимов задержался на этапе с узлами, потратил значительное количество времени и фактически лишился шансов на победу, тогда как его соперник уверенно и динамично проходил трассу до конца.
По итогам состязания Ренат Мухамбаев одержал победу и стал пятым финалистом второго сезона шоу «Звезды в джунглях». Рамиль Алимов покинул проект.
Когда пройдет финал шоу «Звезды в джунглях».
Финал шоу «Звезды в джунглях» запланирован на 28 декабря 2025 года. Шоу покажут на ТНТ в 18:00.