В файлах Эпштейна есть текст русской колыбельной песни «Баю-баюшки-баю»

В материалах дела скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США, обнаружена фотография его записной книжки, на которой латиницей написан текст русской колыбельной «Баю-баюшки-баю». Снимок размещён на официальном сайте Минюста под номером EFTA00002897.
«Bahyue, bahyushki, bahyue. Nyeh lahzshisya na krahyue», — написано в записной книжке.
Слова записаны в транслитерации с пометками ударений, а вторая строка соединена с первой стрелкой.
Публикация этого и других материалов стала частью обширного архива, выпущенного Минюстом 19 декабря. Это завершающая часть документов по федеральному расследованию в отношении Эпштейна, обвинявшегося в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации.
Ранее Минюст и ФБР сообщали, что в ходе расследования было собрано более 300 ГБ данных, включая тысячи изображений и видеозаписей с участием Эпштейна и его жертв, а также более 10 000 файлов, содержащих детскую порнографию и иные доказательства сексуального насилия.
Среди опубликованных документов бортовые журналы, распечатки телефонных звонков, факсимильные сообщения, служебные записки помощников Эпштейна, финансовые чеки и даже сканы страниц из книги «Массаж для чайников».
На фото, попавших в рассекреченный архив, запечатлены Билл Клинтон, Билл Гейтс, Крис Такер, Майкл Джексон, Дайана Росс, Дэвид Копперфильд, Кевин Спейси, Мик Джаггер и Ноам Хомский.
Ранее представители Демократической партии опубликовали фотографии голого Эпштейна и тыкву в виде головы президента США Дональда Трампа.