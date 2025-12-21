Туристы из РФ застряли на Шри-Ланке из-за поломки самолета авиакомпании Red Wings

Российские туристы застряли на Шри-Ланке, поскольку самолет авиакомпании Red Wings, на котором они должны были вернуться в Россию, сломался и рейс перенесли на 24 декабря. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщило агентство Ura.ru.
Путешественники должны были вернуться в страну еще 18 декабря, но их рейсы постоянно переносили. При этом на Шри-Ланку не могут попасть их соотечественники, которым также переносят даты рейсов.
Некоторые туристы рассказали, что устали отдыхать, а у части путешественников закончились деньги. Представители Red Wings пока не прокомментировали ситуацию, передает Ura.ru.
30 ноября СМИ сообщили, что российские туристы не могли вылететь в Москву из аэропорта Стамбула из-за возгорания на нефтяных танкерах у берегов Турции. По словам одного из россиян, рейс несколько раз переносили, после его пришлось отменить. Всего туристы ждали посадки примерно четыре часа.
22 ноября стало известно, что российские туристы на протяжении четырех дней не могли улететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за постоянных переносов рейсов. По их словам, авиакомпания не давала им понятных разъяснений и часто вводила в заблуждение насчет сроков отправления.