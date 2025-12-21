Туристы из РФ застряли на Шри-Ланке из-за поломки самолета авиакомпании Red Wings

30 ноября СМИ сообщили, что российские туристы не могли вылететь в Москву из аэропорта Стамбула из-за возгорания на нефтяных танкерах у берегов Турции. По словам одного из россиян, рейс несколько раз переносили, после его пришлось отменить. Всего туристы ждали посадки примерно четыре часа.