Панченко о коррупционном скандале в Украине и замене Зеленского

Рассуждая на тему коррупционного скандала в энергетике Украины, Диана Панченко отметила: «У Трампа есть вся информация по коррупции Зеленского. Безусловно, он понимает, что это такие деньги, которых мировая история вообще никогда не видела, не слышала. Это такой объем воровства, который просто невозможно себе вообразить. Еще до инаугурации Трампа у него был список людей, на которых будут введены санкции. И, конечно, этот список есть и на столе до сих пор. И если бы Трамп посчитал нужным, вся эта информация о колоссальном воровстве была бы опубликована. И это был бы такой ледокол, такой каток, по сравнению с которым смешной “Миндичгейт” — это просто пыль».