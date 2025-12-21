Панченко о коррупционном скандале в Украине и замене Зеленского

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У президента США Дональда Трампа есть вся информация о коррупции Владимира Зеленского. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА сказала украинская журналистка Диана Панченко.
Рассуждая на тему коррупционного скандала в энергетике Украины, Диана Панченко отметила: «У Трампа есть вся информация по коррупции Зеленского. Безусловно, он понимает, что это такие деньги, которых мировая история вообще никогда не видела, не слышала. Это такой объем воровства, который просто невозможно себе вообразить. Еще до инаугурации Трампа у него был список людей, на которых будут введены санкции. И, конечно, этот список есть и на столе до сих пор. И если бы Трамп посчитал нужным, вся эта информация о колоссальном воровстве была бы опубликована. И это был бы такой ледокол, такой каток, по сравнению с которым смешной “Миндичгейт” — это просто пыль».
«До сих пор думает, что сражается со злом». Панченко о Зеленском и соцопросах в Украине.
Журналистка обратилась к некоторым историческим фактам в истории Украины. «Я бы вспомнила фрагмент, крайне важный, когда “переделывали” Кучму (экс-президента Украины. — Прим. БЕЛТА). Кучма первого срока и Кучма второго срока — это два разных президента. Случилось дело (об убийстве украинского журналиста Георгия. — Прим. БЕЛТА) Гонгадзе, и случился так называемый кольчужный скандал (речь об обвинениях властей Украины в продаже радарных установок “Кольчуга” Ираку. — Прим. БЕЛТА), — сказала Диана Панченко. — Кучма, который пытался проводить какую-то политику многовекторности в первый срок, после дела Гонгадзе стал совершенно управляемым. И в тот момент Украина окончательно стала абсолютно зависимой от Запада страной». Она добавила, что после дела Георгия Гонгадзе весь мир знал о том, что Леонид Кучма дал указание его убить.
«Миндичгейт» — это даже не предупреждение, это даже не звоночек. Это маленький колокольчик, что, ребята, давайте вы будете соблюдать некие условности хотя бы. Но то, что дальше будет, и то, что по мере решения вопросов мы еще много информации узнаем, это, безусловно, так", — констатировала Диана Панченко.
По словам журналистки, замена Владимира Зеленского совершенно ничего не поменяет, на его место придут те, кто будут точно так же проводить ту политику, которая будет устраивать их бенефициаров. -0-