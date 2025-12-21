Ричмонд
Стало известно, что церковь считает признаками конца времен

Признаками конца времен, который наступит после Второго пришествия Христа и последующего Страшный суд, считаются возможное строительство третьего Храма в Иерусалиме, что в пророчествах предшествует возвращению Бога.

Более важным индикатором называют духовное оскудение — ослабление веры, равнодушие к истине и охлаждение любви между людьми. В церковном учении признаки конца времен связаны не с природными катаклизмами, а с духовным состоянием человечества и исполнением предсказаний.

Представители Русской православной церкви подчеркнули, что эти напоминания служат не поводом для страха, а призывом к внутренней работе. В частности, они побуждают христиан к укреплению веры, личному покаянию и внимательному отношению к своей духовной жизни в ожидании встречи со Христом, передает Царьград.

«Вечерняя Москва» узнала у священника Филиппа Ильяшенко, как можно объяснить прошедшие на Ближнем Востоке так называемые кровавые дожди, в чем они схожи с явлениями, которые описывались в Священном писании, и какие другие катаклизмы происходили на Земле.