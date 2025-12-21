Стало известно, что церковь считает признаками конца времен

Представители Русской православной церкви подчеркнули, что эти напоминания служат не поводом для страха, а призывом к внутренней работе. В частности, они побуждают христиан к укреплению веры, личному покаянию и внимательному отношению к своей духовной жизни в ожидании встречи со Христом, передает Царьград.