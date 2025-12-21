Как привлечь людей в города-спутники? На примере Скиделя рассказал председатель Гродненского облисполкома

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев в эфире телеканала СТВ на примере Скиделя рассказал, как привлечь людей в города-спутники, сообщает БЕЛТА.
«Город-спутник, который у нас определен — Скидель, — по-прежнему считаем это решение преждевременным. Там построили несколько красивых домов — три из них купили, а остальные арендные. Сейчас “Молочный мир” строит свой филиал в Скиделе. “Молочный мир” — это хорошие зарплаты и 200 рабочих мест. Если кто-то захочет жить в Скиделе, тогда совпадут те факторы, о которых я говорил: работа и жилье. А все остальные блага цивилизации — в соседнем Гродно, в 27 км. Насильно туда никого тащить необходимости нет», — отметил Юрий Караев.
В Гродно строится несколько микрорайонов по генплану. «Я вообще за то, чтобы строить как можно меньше городов. Глава государства давно говорил об этом про Минск. Я за равномерное распределение людей по производственным площадкам, — подчеркнул председатель облисполкома. — Как остановить урбанизацию? Пока только один рецепт: создавать рабочие места в агрогородках. Мы должны быть реалистами».
Вместе с этим надо работать над сознанием людей, уверен Юрий Караев. «Город-спутник станет актуален, когда мы начнем задыхаться. Конечно, лучше подумать заранее. Филиал “Молочного мира” в Скиделе будет драйвером. Когда он построится, сможем регулировать поток людей. Не то чтобы не допускать в Гродно, но замедлить движение в областной центр», — заключил он. -0-