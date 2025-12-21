Как привлечь людей в города-спутники? На примере Скиделя рассказал председатель Гродненского облисполкома

«Город-спутник, который у нас определен — Скидель, — по-прежнему считаем это решение преждевременным. Там построили несколько красивых домов — три из них купили, а остальные арендные. Сейчас “Молочный мир” строит свой филиал в Скиделе. “Молочный мир” — это хорошие зарплаты и 200 рабочих мест. Если кто-то захочет жить в Скиделе, тогда совпадут те факторы, о которых я говорил: работа и жилье. А все остальные блага цивилизации — в соседнем Гродно, в 27 км. Насильно туда никого тащить необходимости нет», — отметил Юрий Караев.