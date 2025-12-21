Замглавы МВД: заведомо ложные сообщения о минировании поступали в период ВНС

«Мы обеспечили порядок не только на улицах и в месте проведения Всебелорусского народного собрания, но и информационную безопасность. В рамках этого снимали реакцию в соцсетях, популярных телеграм-каналах, TikTok и так далее. С удовлетворением отмечаем минимальное количество негативных комментариев. Они были прежде всего из-за границы. Так называемые беглые из Вильнюса, Варшавы и прочих мест комментировали как гопники — не цинично, а мерзко. Внутри страны такой реакции не было».