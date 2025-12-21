Замглавы МВД: заведомо ложные сообщения о минировании поступали в период ВНС

Заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич рассказал в эфире телеканала СТВ о заведомо ложных сообщениях о минировании в период Всебелорусского народного собрания, которое прошло 18 и 19 декабря во Дворце Республики.
В целом, меры безопасности от Министерства внутренних дел и других заинтересованных государственных органов во время проведения ВНС Казакевич назвал достаточно серьезными, но не чрезвычайными. Скорее, для белорусской милиции это стандарт. Казакевич заметил:
«Мы обеспечили порядок не только на улицах и в месте проведения Всебелорусского народного собрания, но и информационную безопасность. В рамках этого снимали реакцию в соцсетях, популярных телеграм-каналах, TikTok и так далее. С удовлетворением отмечаем минимальное количество негативных комментариев. Они были прежде всего из-за границы. Так называемые беглые из Вильнюса, Варшавы и прочих мест комментировали как гопники — не цинично, а мерзко. Внутри страны такой реакции не было».
Кроме того, он добавил:
«Были некоторые ложные минирования — заведомо фальшивые сообщения об опасности, но они не выбивались из общего тренда, который мы наблюдаем весь период».
Что касается обстановки на дорогах, то заместитель министра сказал: сотрудники ГАИ «организовали так, чтобы не мешать гражданам. Автомобилисты совершенно спокойно передвигались по улицам».
