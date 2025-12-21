В Нижневартовске придумали, как поднять настроение пассажирам автобусов к Новому году

Для пассажиров автобусов создали праздничное настроение.
В Нижневартовске (ХМАО) на городские маршруты вышли десять украшенных к Новому году автобусов. Транспорт оклеили снаружи праздничной символикой, чтобы поднять настроение пассажирам в преддверии зимних каникул. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия «Домтрансавто».
«Внутри подарки, почта Деда Мороза, а снаружи снежинки и самый главный символ Нового года — огненная лошадь! И все это для создания праздничного новогоднего настроения у вартовчан», — уточняется в сообщении.
В организации также отметили, что поездка в городском транспорте — хороший повод для улыбки и радости. На линию вышли десять машин, оформленных в единой новогодней стилистике.
Как сообщало URA.RU ранее, в Нижневартовске появилась фотозона «Наушники» высотой три метра. Арт-объект установили к новогодним праздникам, он оборудован подсветкой и декоративными элементами. В центре конструкции расположена скамейка.