В Нижневартовске придумали, как поднять настроение пассажирам автобусов к Новому году

В Нижневартовске (ХМАО) на городские маршруты вышли десять украшенных к Новому году автобусов. Транспорт оклеили снаружи праздничной символикой, чтобы поднять настроение пассажирам в преддверии зимних каникул. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия «Домтрансавто».