Курганский сенатор Муратов сообщил об испытаниях нового самолета, созданного на заводе в Екатеринбурге

Курганский сенатор Муратов сообщил об испытаниях нового самолета в Екатеринбурге.
Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов заявил о необходимости поддерживать российскую авиаотрасль, в частности — уникальные разработки завода в Екатеринбурге, где сейчас проходят испытания нового самолета. Об этом он сообщил в соцсетях.
«В Екатеринбурге есть завод УЗГА (Уральский завод гражданской авиации). Он очень плотно взаимодействует с НПО “Курганприбор”. Это единственный в России завод, который не входит в состав ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), но обладает высочайшими компетенциями, мощнейшим производственным, испытательным и кадровым потенциалом. В его планах большая линейка самолетов малой авиации, более того, на выходе у него самолет “Байкал” с двигателем ВК-800. Я видел этот самолет, сейчас он проходит испытания. Наиважнейшая задача — не остановиться, надо летать, летать и еще раз летать», — написал Муратов в своем telegram-канале.
Сенатор также отметил, что завод взялся за самостоятельное производство двигателя, что является очень сложной задачей, не дожидаясь, пока его сделает Объединенная двигателестроительная корпорация. Проект затратный, но важно продолжить финансирование, считает сенатор, поскольку он уже выходит на финишную прямую.
«Мы — единственная в мире страна, которая строит свою авиацию самостоятельно, а не как все, собирая самолеты в кооперации. Можно долго говорить о том, что мы все разрушили и как у нас все было хорошо, но сейчас надо думать о том, что у нас есть и что будет в будущем, чтобы не повторять больше ошибок. А в будущем без своих самолетов нам никак. И для своих самолетов у нас все есть, только нужно работать», — добавил Муратов, отметив, что у российских самолетов в будущем есть экспортный потенциал.
Ранее Сергей Муратов выступал с обращением к ракетчикам. Он отметил вклад оборонных предприятий и военнослужащих в достижение победы.