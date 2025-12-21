Курганский сенатор Муратов сообщил об испытаниях нового самолета, созданного на заводе в Екатеринбурге

«Мы — единственная в мире страна, которая строит свою авиацию самостоятельно, а не как все, собирая самолеты в кооперации. Можно долго говорить о том, что мы все разрушили и как у нас все было хорошо, но сейчас надо думать о том, что у нас есть и что будет в будущем, чтобы не повторять больше ошибок. А в будущем без своих самолетов нам никак. И для своих самолетов у нас все есть, только нужно работать», — добавил Муратов, отметив, что у российских самолетов в будущем есть экспортный потенциал.