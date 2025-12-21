Песков фразой «всё, хана» оценил историю с предложением во время прямой линии Путина

Песков оценил продолжение истории с предложением во время прямой линии Путина. Фото © Telegram / ЗАРУБИН.
На записи слышно, как Песков со смехом замечает, что у молодого человека теперь проблемы. В опубликованном журналистом ролике также звучит голосовое сообщение девушки, которая вместо согласия предложила обсудить случившееся после возвращения домой.
«Всё! Хана! Хана!» — засмеялся Песков.
Во время в эфире прямой линии с Владимиром Путиным зритель по имени Кирилл Бажанов, задавая вопрос о поддержке молодых семей, неожиданно сделал предложение своей девушке и пригласил президента на свадьбу. Однако последующее развитие событий, показанное в репортаже Зарубина, оказалось менее романтичным. Девушка попросила обсудить столь публичный шаг в приватной обстановке.
Ранее стало известно, что возлюбленная журналиста из Екатеринбурга Кирилла Бажанова дала согласие на брак после его публичного предложения. Молодой человек пояснил, что его избранница Ольга не была предупреждена о такой инициативе заранее. Она ответила утвердительно, приняв неожиданное предложение руки и сердца.
