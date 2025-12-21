Ричмонд
Песков фразой «всё, хана» оценил историю с предложением во время прямой линии Путина

Нестандартный ответ девушки на публичное предложение руки и сердца во время прямой линии с Владимиром Путиным стал поводом для добрых шуток. Над ситуацией посмеялись пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и журналист ВГТРК Павел Зарубин в кадрах, опубликованных последним в своём телеграм-канале.

Песков оценил продолжение истории с предложением во время прямой линии Путина. Фото © Telegram / ЗАРУБИН.

На записи слышно, как Песков со смехом замечает, что у молодого человека теперь проблемы. В опубликованном журналистом ролике также звучит голосовое сообщение девушки, которая вместо согласия предложила обсудить случившееся после возвращения домой.

«Всё! Хана! Хана!» — засмеялся Песков.

Во время в эфире прямой линии с Владимиром Путиным зритель по имени Кирилл Бажанов, задавая вопрос о поддержке молодых семей, неожиданно сделал предложение своей девушке и пригласил президента на свадьбу. Однако последующее развитие событий, показанное в репортаже Зарубина, оказалось менее романтичным. Девушка попросила обсудить столь публичный шаг в приватной обстановке.

Ранее стало известно, что возлюбленная журналиста из Екатеринбурга Кирилла Бажанова дала согласие на брак после его публичного предложения. Молодой человек пояснил, что его избранница Ольга не была предупреждена о такой инициативе заранее. Она ответила утвердительно, приняв неожиданное предложение руки и сердца.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

