Песков фразой «всё, хана» оценил историю с предложением во время прямой линии Путина

Ранее стало известно, что возлюбленная журналиста из Екатеринбурга Кирилла Бажанова дала согласие на брак после его публичного предложения. Молодой человек пояснил, что его избранница Ольга не была предупреждена о такой инициативе заранее. Она ответила утвердительно, приняв неожиданное предложение руки и сердца.