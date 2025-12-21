«Не подходи, дурная башка»: Российская туристка встретила на пляже в Таиланде гигантского питона

Ранее на Кубани женщина целый год жила в одном доме с ядовитой змеёй, теперь там может обитать её выводок. Всё началось год назад, когда гадюкой свалилась с потолка прямо в раковину к хозяйке дома в хуторе Ляпино — Наталье, пока та мыла посуду. После этого ядовитая змея бесследно исчезла.