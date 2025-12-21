«Не подходи, дурная башка»: Российская туристка встретила на пляже в Таиланде гигантского питона

Россиянка сняла огромного питона на пляже в Таиланде. Видео © Telegram/ SHOT.
Судя по эмоциональным крикам друзей и близких, снятым за кадром, окружающие были в шоке от безмятежности туристки. Её поведение вблизи дикого питона стало настоящим испытанием для очевидцев.
«Не подходи, дурная башка, змея живая, башку подняла, отойди», — кричали друзья девушке.
Ранее на Кубани женщина целый год жила в одном доме с ядовитой змеёй, теперь там может обитать её выводок. Всё началось год назад, когда гадюкой свалилась с потолка прямо в раковину к хозяйке дома в хуторе Ляпино — Наталье, пока та мыла посуду. После этого ядовитая змея бесследно исчезла.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.