Долина вышла на сцену после решения суда и ее встретили сдержанно

Долину оставили на выступлении без оваций.
Народная артистка России Лариса Долина впервые вышла на сцену после объявления решения Верховного суда РФ. Певица выступила на концерте «Рождество Григория Лепса», публика встретила ее заметно сдержанно. На появившемся в соцсетях видео заметно, как в зале слышны лишь отдельные хлопки.
«Певица выступила под почти полный штиль в зале. В финале песни она поздравила присутствующих с наступающими праздниками и сразу удалилась за кулисы под красноречивое молчание», — сообщил telegram-канал Super.ru.
Издание иронично отметило, что если после Нового года наступит оттепель, то «вы знаете, кто загадывал». Пост за несколько минут собрал почти две сотни реакций — большинство из них это смайлики.
Недавно, после резонансного решения Верховного суда РФ по делу о квартире певицы, вокруг Долиной разгорелся новый скандал. В СМИ появились сообщения об отмене ее новогоднего выступления в «Кафе Пушкинъ». Концертный директор артистки опроверг планы исполнительницы выступать в этом заведении и назвал заявления сети попыткой пиара, а коллеги по шоу-бизнесу разделились во мнениях, обвиняя ее или заявляя о «культуре отмены».