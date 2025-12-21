Долина вышла на сцену после решения суда и ее встретили сдержанно

Недавно, после резонансного решения Верховного суда РФ по делу о квартире певицы, вокруг Долиной разгорелся новый скандал. В СМИ появились сообщения об отмене ее новогоднего выступления в «Кафе Пушкинъ». Концертный директор артистки опроверг планы исполнительницы выступать в этом заведении и назвал заявления сети попыткой пиара, а коллеги по шоу-бизнесу разделились во мнениях, обвиняя ее или заявляя о «культуре отмены».