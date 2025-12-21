Из-за непогоды на трассе Москва-Челябинск ограничили движение фур и автобусов

Ранее в декабре движение по федеральной трассе М-5 «Урал» уже ограничивали в Челябинской области из-за снегопада и зимней скользкости. Тогда с 15 по 16 декабря вводили запрет для автобусов, маршрутных такси и большегрузов на участке от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль, несколько раз продлевая сроки действия меры из-за непогоды.