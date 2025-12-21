Из-за непогоды на трассе Москва-Челябинск ограничили движение фур и автобусов

Плохие погодные условия привели к закрытию трассы М-5 для фур.
На федеральной трассе М-5 «Урал» от Москвы до Челябинска ввели временный запрет для тяжелого транспорта — фур и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».
«Из-за плохих погодных условий на участке км 98 — км 129 трассы М-5 “Урал” Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Оренбургу в границах региона) с 21:00 временно ограничено движение для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта. Срок действия ограничения будет определен по мере улучшения погодных условий», — сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
В ведомстве также призвали водителей быть внимательнее и соблюдать правила безопасности. Контактные телефоны круглосуточной диспетчерской службы для получения оперативной информации остаются доступными: (8412) 55−11−04, 8 (908) 531−10−68.
Ранее в декабре движение по федеральной трассе М-5 «Урал» уже ограничивали в Челябинской области из-за снегопада и зимней скользкости. Тогда с 15 по 16 декабря вводили запрет для автобусов, маршрутных такси и большегрузов на участке от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль, несколько раз продлевая сроки действия меры из-за непогоды.