«Все, хана»: Песков оценил продолжение истории с предложением на прямой линии

Журналист Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке Ольге 19 декабря. Кроме того, он пришел на пресс-конференцию президента с табличкой «Хочу жениться». Также представитель прессы заявил, что состоит в отношениях со своей возлюбленной восемь лет, но на данный момент молодая пара не может позволить себе детей из-за высоких выплат по ипотеке.