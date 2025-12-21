Ричмонд
«Все, хана»: Песков оценил продолжение истории с предложением на прямой линии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 21 декабря, оценил словами «Все, хана» реакцию невесты журналиста на предложение руки и сердца во время прямой линии президента России Владимира Путина.

После того как журналист в прямом эфире сделал предложение своей возлюбленной, она предложила ему обсудить произошедшее в домашней обстановке.

— Все, хана! Хана! — пошутил Песков.

Он сказал эти слова после того, как журналист Павел Зарубин показал ему кадры с реакцией девушки, передает его Telegram-канал.

Журналист Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке Ольге 19 декабря. Кроме того, он пришел на пресс-конференцию президента с табличкой «Хочу жениться». Также представитель прессы заявил, что состоит в отношениях со своей возлюбленной восемь лет, но на данный момент молодая пара не может позволить себе детей из-за высоких выплат по ипотеке.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным», совмещенная с пресс-конференцией, продлилась 4 часа 27 минут. На программу прислали около трех миллионов обращений от россиян. «Вечерняя Москва» рассказала о главных заявлениях главы государства, посвященных спецоперации на Украине, внешней политике, экономике и социальной сфере.

