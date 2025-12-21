Ричмонд
Следствие вновь попросило суд заочно арестовать продюсера Андрея Разина

Правоохранительные органы повторно направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения для продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на неназванный информированный источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Источник: Life.ru

«Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте Разина. Судебное заседание назначено на 26 декабря», — заявил собеседник агентства.

По его информации, рассмотрение ходатайства следствия назначено в Таганском суде Москвы. Ранее аналогичное прошение об аресте Разина заочно уже поступало в судебную инстанцию, однако затем оно было отозвано. Причины отзыва в открытых источниках не раскрывались.

Ранее Life.ru сообщал, что ущерб по уголовному делу в отношении Андрея Разина превысил 500 миллионов рублей, и эта сумма может вырасти к концу расследования. Сам бывший продюсер был объявлен в межгосударственный розыск, а дело возбуждено заочно по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сразу после возбуждения уголовного дела продюсер покинул территорию России и в настоящее время находится в Соединённых Штатах.

