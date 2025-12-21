Следствие вновь попросило суд заочно арестовать продюсера Андрея Разина

Ранее Life.ru сообщал, что ущерб по уголовному делу в отношении Андрея Разина превысил 500 миллионов рублей, и эта сумма может вырасти к концу расследования. Сам бывший продюсер был объявлен в межгосударственный розыск, а дело возбуждено заочно по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сразу после возбуждения уголовного дела продюсер покинул территорию России и в настоящее время находится в Соединённых Штатах.