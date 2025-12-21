Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в воскресенье, 21 декабря, назвал странным поведение фигуриста Александра Галлямова в ответ на утренний звонок журналистки, после которого спортсмен оскорбил девушку.
Александр Галлямов назвал журналистку «больной на всю голову» и отметил, что «он хотел отдохнуть». Также спортсмен заявил о желании опубликовать номер журналистки.
— Вообще странное поведение фигуриста. Если говорить совсем серьезно, то ну, слушайте. Тебя разбудили. Взрослый мальчик уже. Научись в конце концов ставить телефон на беззвучный режим, — высказался Губерниев.
Он подчеркнул, что никто не имеет права разговаривать так с людьми, а действия Галлямова напомнили «детский сад». По словам комментатора, фигуристу должно быть стыдно за такое поведение, передают «Известия».
