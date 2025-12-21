Звезда мировой оперы Альбина Шагимуратова: давно мечтала выступить в Минске

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда мировой оперы Альбина Шагимуратова, солистка Мариинского театра (Санкт-Петербург), заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана, давно мечтала приехать в Минск, чтобы выступить на сцене Большого театра Беларуси. Об этом она рассказала журналистам перед гала-концертом, посвященным 100-летию со дня рождения великой русской певицы Ирины Архиповой, который завершил программу Минского международного Рождественского оперного форума, передает корреспондент БЕЛТА.
«Беларусь для меня нечто близкое, родное. И я очень рада, что это огромное турне, которое посвящено 100-летию Ирины Константиновны Архиповой, завершается именно в Беларуси. Я очень рада, что так сошлись звезды, — сказала Альбина Шагимуратова. — Для меня большая радость в принципе выходить на сцену, а сегодняшним вечером это вдвойне и втройне приятно, потому что я давно мечтала приехать в Минск».
Солистка Мариинского театра заметила, что она впервые выступает на сцене оперного театра в белорусской столице. Это событие для нее волнительное и трепетное. Она рассказала, что наслышана о Большом театре Беларуси, его огромных размерах. И выразила уверенность, что белорусская публика гордится таким театром.
Нынешним вечером на сцене Большого театра Беларуси выступили лауреаты Международного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки. Более сорока лет жюри этого конкурса возглавляла великая русская певица Ирина Архипова. Сейчас художественным руководителем и председателем жюри является Альбина Шагимуратова.
Солистка Мариинского театра отметила, что для нее большая честь продолжать великое дело и детище Ирины Архиповой. Она прилагает большие усилия, чтобы сохранить этот легендарный конкурс и, более того, сделать его государственным, хотя в нынешнее время это сложно.
По ее словам, Ирина Архипова была не просто величайшей певицей, но и общественным деятелем. Через конкурс она открыла публике очень много имен: Дмитрий Хворостовский, Елена Образцова, Сергей Лейферкус, Владимир Атлантов и др. «Меня она в свое время поддержала. Порекомендовала после конкурса имени Глинки идти на конкурс имени Чайковского, где я заняла первое место», — рассказала звезда мировой оперы.
Альбина Шагимуратова подчеркнула, что Ирина Архипова обладала невероятным чутьем на таланты, помогала им, и в этом проявлялась большая щедрость ее души. «Она обладала чутьем, интуицией и видела талант и перспективу певца, — сказала она. — Я к ней боялась даже подойти, такая большая величина она была. Всегда строгая, неприступная. Но два-три предложения поддержки окрыляли нас, и мы шли дальше».
В заключение солистка Мариинского театра добавила, что выходить на сцену для артиста — это всегда радость и наслаждение. «И когда зрители уходят одухотворенные со спектакля, концерта, значит, на сцене все сделано правильно», — подчеркнула она. -0-Фото Татьяны Матусевич.