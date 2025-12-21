На 106-м году жизни умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич

Он отметил, что мать ушла из жизни 20 декабря в кругу родных и близких. Первая панихида состоялась в воскресенье в стенах православного Свято-Иоанно-Предтеченского собора в Вашингтоне, прихожанкой которого Герич была более шести десятилетий. Именно при этом храме в 1960-х годах она основала скаутскую дружину «Путивль», которая сегодня является второй по численности в организации русских скаутов в США.
Похороны пройдут с отданием скаутских почестей, включая почётный караул и вынос знамён, на русском участке одного из вашингтонских кладбищ.
Лидия Герич родилась в 1920 году на территории современной Белоруссии, где её отец сражался в рядах Белой армии. Семья затем вернулась в Латвию, где в 1934 году Лидия вступила в русскую скаутскую дружину. В годы Великой Отечественной войны Геричам пришлось эмигрировать на Запад, и в итоге они обосновались в Соединённых Штатах. В Вашингтоне Лидия Петровна создала дружину «Путивль», в которой сегодня активно участвуют около 50 детей и наставников.
Юрий Герич подчеркнул, что его мать прожила долгую жизнь, наполненную честью и верой, что выпадает на долю очень немногих.
