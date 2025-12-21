На 106-м году жизни умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич

Лидия Герич родилась в 1920 году на территории современной Белоруссии, где её отец сражался в рядах Белой армии. Семья затем вернулась в Латвию, где в 1934 году Лидия вступила в русскую скаутскую дружину. В годы Великой Отечественной войны Геричам пришлось эмигрировать на Запад, и в итоге они обосновались в Соединённых Штатах. В Вашингтоне Лидия Петровна создала дружину «Путивль», в которой сегодня активно участвуют около 50 детей и наставников.