Без масок и вирусов: В ВОЗ заявили о новой эпидемии планетарного масштаба

За прошлый год болезни, связанные с избыточной массой тела, унесли жизни 3,7 миллиона человек. Эксперты прогнозируют, что при сохранении текущих тенденций число людей с ожирением удвоится уже к 2030 году, а ежегодные экономические потери могут достичь трёх триллионов долларов.
Центральную роль в новых рекомендациях ВОЗ заняли препараты группы агонистов рецепторов ГПП-1, в частности семаглутид. Первоначально созданный для терапии диабета второго типа, он показал высокую эффективность в снижении веса и был внесён в перечень основных медикаментов в 2023 году. Его механизм действия включает воздействие на мозговые центры насыщения, стимуляцию выработки инсулина и замедление опорожнения желудка.
Эффективность семаглутида подтверждают крупные клинические исследования, такие как испытание STEP 1, результаты которого опубликовал New England Journal of Medicine. Участники, сочетавшие приём препарата с коррекцией образа жизни, достигли снижения массы тела в среднем на 14,9% за 68 недель.
В России пациентам доступен аналог оригинального препарата под торговым названием «Велгия Эко» в форме автоинжектора. Производитель отмечает его соответствие стандартам GMP, отсутствие консервантов в составе и удобную готовую к применению шприц-ручку. Спрос на такую терапию в стране стремительно растёт, демонстрируя увеличение продаж на 47% в 2024 году по данным аналитической компании DSM Group.
Ранее сообщалось, что похоронные бюро в Великобритании столкнулись с новой проблемой, вызванной ростом эпидемии ожирения в стране. Стандартные кремационные печи всё чаще не вмещают гробы из-за увеличившихся габаритов и веса умерших. Раньше стандартной была ширина в 18 дюймов, однако сейчас всё чаще применяются 20-дюймовые модели гробов. В отдельных случаях требуются и вовсе нестандартные варианты шириной 24 дюйма и более, что напрямую связано с увеличением массы населения.
