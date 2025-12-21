Без масок и вирусов: В ВОЗ заявили о новой эпидемии планетарного масштаба

Ранее сообщалось, что похоронные бюро в Великобритании столкнулись с новой проблемой, вызванной ростом эпидемии ожирения в стране. Стандартные кремационные печи всё чаще не вмещают гробы из-за увеличившихся габаритов и веса умерших. Раньше стандартной была ширина в 18 дюймов, однако сейчас всё чаще применяются 20-дюймовые модели гробов. В отдельных случаях требуются и вовсе нестандартные варианты шириной 24 дюйма и более, что напрямую связано с увеличением массы населения.