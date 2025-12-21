Ричмонд
Глава МО Бельгии пошутил про поездку на Украину, поздравляя премьера страны

Министр обороны Бельгии Тео Франкен пошутил про совместную поездку на Украину с премьером страны Бартом де Вевером.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен пошутил про поездку на Украину, поздравляя с днем рождения премьер-министра страны Барта де Вевера. Соответствующий пост министр опубликовал в соцсетях.

«По пути на Украину на самолете А400М, в нашей первой поездке за границу (Евросоюза — прим. ред.). Депардье и Асада не видно», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

Франкен также прикрепил к посту совместную с Вевером фотографию на фоне самолета, не уточнив, когда снимок был сделан. Позднее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что публикация главы Минобороны оказалась шуткой перед предстоящим праздником.

«В программе премьер-министра в эти дни визита на Украину нет, мы имеем дело с шуткой ко дню рождения премьер-министра», — пояснил европейский дипломат.

Ранее KP.RU сообщал, что премьер Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение ЕК об изъятии замороженных российских активов для последующей передачи Украине.

