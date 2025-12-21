Глава МО Бельгии пошутил про поездку на Украину, поздравляя премьера страны

Франкен также прикрепил к посту совместную с Вевером фотографию на фоне самолета, не уточнив, когда снимок был сделан. Позднее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что публикация главы Минобороны оказалась шуткой перед предстоящим праздником.