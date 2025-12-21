Песков: Путин был польщен подарком от предпринимателя из Люберец

Кафе «Машенька» стало популярным после того, как ее владелец пообщался с Владимиром Путиным во время прямой линии. Отвечая на жалобу бизнесмена насчет новой системы налогообложения, Путин попросил отправить ему «что-нибудь вкусненькое». Позднее Максимов рассказал «Вечерней Москве», что отправил главе государства пирожки по классическим русским рецептам, с вишней и клубникой, а также красивый каравай.