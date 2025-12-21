Ричмонд
Песков: Путин был польщен подарком от предпринимателя из Люберец

Президент России Владимир Путин был польщен корзиной с выпечкой «Машенька» из Люберец, которую ему подарил хозяин пекарни Денис Максимов. Об этом в воскресенье, 21 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Президент был очень польщен, выразил признательность за это и послал ответную корзинку, — отметил представитель Кремля.

Он отметил, что не знает, поделился ли Путин угощением, с иронией уточнив, что ему не дали попробовать выпечку, передает ТАСС.

Кафе «Машенька» стало популярным после того, как ее владелец пообщался с Владимиром Путиным во время прямой линии. Отвечая на жалобу бизнесмена насчет новой системы налогообложения, Путин попросил отправить ему «что-нибудь вкусненькое». Позднее Максимов рассказал «Вечерней Москве», что отправил главе государства пирожки по классическим русским рецептам, с вишней и клубникой, а также красивый каравай.

21 декабря Денис Максимов рассказал, что Владимир Путин прислал ему и его семье сувениры, конфеты, крымский мед, несколько бутылок вина «Усадьба Дивноморское», которое подают в Кремле на приемах высокого уровня, и игристое «Новый Свет».

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
