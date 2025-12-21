Ричмонд
В Ростовской области на дороге в сторону ЛНР столкнулись три машины

На Дону в ДТП с тремя машинами пострадала женщина.

Источник: Комсомольская правда

Крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек, произошло вечером 20 декабря в Ростовской области на трассе в сторону Луганской Народной Республики. Как сообщили в донской Госавтоинспекции, авария с участием трех автомобилей случилась в 17:55 на регулируемом перекрестке.

По предварительной информации, 19-летняя водитель автомобиля «Шкода Октавиа» проехала на запрещающий красный сигнал светофора и совершила столкновение с «Ладой Приорой», которая двигалась на зеленый свет. От удара «Шкода» также врезалась в автомобиль «Хендай Туксон», стоявший на встречной полосе. За рулем «Лады» находился 19-летний водитель, а «Хендаем» управлял 33-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 44-летняя пассажир автомобиля «Лада Приора». Женщина с полученными телесными повреждениями была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.

