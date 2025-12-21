Вечером 21 декабря в Ростовской области отменили ракетную опасность

Напомним, что в ночь с 20 на 21 декабря над территорией области был сбит беспилотный летательный аппарат. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что по данным Министерства обороны России, воздушная цель была уничтожена в небе над Чертковским районом. Никто из населения не пострадал, разрушения на земле не зафиксированы.