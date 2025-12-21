Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вечером 21 декабря в Ростовской области отменили ракетную опасность

Дончанам на телефоны пришли сообщения об отмене ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 21 декабря жители Ростовской области получили сообщения на телефоны об отбое ракетной опасности. Уведомления поступили около десяти часов вечера.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 декабря над территорией области был сбит беспилотный летательный аппарат. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что по данным Министерства обороны России, воздушная цель была уничтожена в небе над Чертковским районом. Никто из населения не пострадал, разрушения на земле не зафиксированы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше