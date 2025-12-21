В России объявляют погодную опасность из-за снега и гололеда: как не поскользнуться и не окоченеть

Магазинные ледоступы. Шипованные накладки на подошву крепятся петлями. Городские модели с мелкими шипами стоят от 250 до 1000 рублей, но часто недолговечны. Туристические ледоходы с шипами до 1 см прочнее и эффективнее, но стоят от 1000 до 5000 рублей и неудобны на очищенном асфальте. Пластырь. Полоски тканевого пластыря, наклеенные на подошву, дают слабый эффект при умеренном гололеде. Стоимость — от 60 рублей. Минус — отклеивается через пару дней. Губка для посуды. Абразивная часть губки приклеивается к подошве. Способ дешевый (от 50 рублей), но недолговечный. Губки быстро забиваются снегом и отлетают. Силиконовый герметик. Полоски герметика, нанесенные на чистую подошву и высохшие за сутки, дают хороший эффект. Цена — от 200 рублей. Недостатки: быстро стирается и имеет резкий запах в помещениях. Наждачная бумага. Крупнозернистая наждачка, приклеенная к подошве, эффективна, но отходит после 1−2 прогулок. Стоимость — от 55 рублей. Войлок. Наклеенные кусочки войлока работают, но начинают отпадать после 3−4 выходов. Материал стоит от 450 рублей за метр.