В России объявляют погодную опасность из-за снега и гололеда: как не поскользнуться и не окоченеть

Снегом покрыто 95% территории России, в центр страны идет похолодание.
В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. До 21:00 22 декабря в регионе ожидаются снег, гололед и сильный ветер с порывами до 15 м/с. Аналогичное предупреждение о гололедице действует и в Санкт-Петербурге с 09:00 22 декабря до 12:00 23 декабря.
По данным Гидрометцентра, снегом покрыто около 95% территории страны, а в ближайшие дни во многие регионы придет резкое похолодание. В центральных областях температура упадет до −15 градусов, а в Якутии уже зафиксированы аномальные морозы ниже −51 градуса. Как проходит первый месяц зимы в регионах России, прогноз погоды на ближайшие дни и как обезопасить себя во время гололеда и морозов — в материале URA.RU.
По России проходят метели и аномальные морозы.
Москва.
В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с, снега, гололеда и налипания мокрого снега. В столице предупреждение о гололедице действует с 23:00 21 декабря до 21:00 22 декабря, а усиление ветра прогнозируется с 12:00 до 21:00 в этот же день, когда также ожидается понижение температуры. В Подмосковье «желтый» уровень из-за сильной гололедицы и налипания мокрого снега действует с 22:00 21 декабря до 21:00 22 декабря, а период сильного ветра совпадает с московским — с 12:00 до 21:00.
Питер.
В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.
В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы: по данным Росгидрометцентра, он будет действовать с 09:00 22 декабря до 12:00 23 декабря, в этот период на территории города ожидаются скользкие дороги и тротуары, в связи с чем власти просят автомобилистов соблюдать повышенную осторожность и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП, а пешеходов — быть особенно внимательными.
Снег сформировался на 95% России.
Снежный покров сформировался примерно на 95% территории страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, отсутствие снега сохраняется лишь в Московском регионе, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Вильфанд отметил, что метеорологическая обстановка в Москве не отражает общую картину по России. Синоптик уточнил, что практически вся территория Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов находится под снегом, тогда как без устойчивого снежного покрова остается только южная часть европейской территории страны.
В центральных областях.
В центральных областях России неделя начнется с относительно теплой погоды, но сменится резким похолоданием. В Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Калужской, Орловской и Брянской областях в понедельник ожидается мокрый снег и снег с дождём, температура будет колебаться от −3 до +3 градусов. Уже со вторника осадки прекратятся, но начнётся похолодание: ночью температура упадёт до −15 градусов, а к середине недели днём будет держаться в диапазоне от −5 до −12 градусов.
В Прикамье ждут снегопады и сильные морозы.
В Пермском крае прогнозируют метель и резкое вторжение арктического холода.
Более суровые условия с сильными снегопадами и метелями ожидают Прикамье и соседние регионы. В понедельник в Пермском крае, Чувашии, Марий Эл, Кировской и Нижегородской областях еще относительно тепло до +1 градуса, но пройдут осадки, а в Пермском крае ожидается сильный снег и метель. Затем, с вторника, последует резкое вторжение арктического холода: ночные температуры упадут до −15−20 градусов, а к среде морозы усилятся до −27 градусов. Снегопады при этом ослабнут.
На юге и Кавказе сохранится теплая погода.
Наиболее теплая погода сохранится в южных регионах европейской части страны и на Северном Кавказе. В понедельник в Татарстане, Башкортостане и областях Поволжья температура составит от −5 до +1 градусов с осадками, а в Татарстане вечером ожидается сильная гололедица. В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в республиках Северного Кавказа и на Кубани в начале недели будет сухо и относительно тепло: ночью от −5 градусов, днем +10 градусов. Похолодание придет сюда только в середине недели, сопровождаясь осадками в виде дождя со снегом.
В регионах ожидаются сильные морозы.
В ряде регионов в ближайшие дни ожидаются сильные морозы, значительно ниже климатической нормы. В Архангельской области температура составит от −25 до −31 градусов. В Республике Коми — от −31 до −39°C, а в Костромской области морозы достигнут от −21 до −23 градусов. По всему Приволжскому федеральному округу температура будет на 7−16 градусов ниже нормы: в Кировской области опустится до −29 градусов, а в Пермском крае до −31 градусов. На Урале похолодание составит от −11 до −20 градусов.
Якутия стала самой холодной точкой.
В Якутии зафиксировали экстремальный мороз.
В Якутии зафиксировали аномальный мороз. Он стал самой низкой температурой на Земле за последние сутки. Холоднее всего было в городе Покровске. Там столбик термометра опустился до — 51,7 градуса. Второе место заняла метеостанция Сухана. Температура там составила — 49,4 градуса. Третье место село Крест-Хальджай. Там зафиксировали — 48,7 градуса.
Как правильно ходить в гололед.
Как подготовиться к гололеду. Перед скользким участком нужно освободить руки: убрать телефон, повесить сумку на плечо. Если в руках пакеты, то важно распределить вес равномерно. Слегка развести руки для баланса, наклоните корпус вперед, согните колени и двигайтесь мелкими шажками, наступая на всю стопу. На сложных участках можно осторожно скользить, держась за опору, пишет спортивное издание «Спортс».
Чем опасны падения. «В стационар люди поступают в основном с непрямыми травмами: переломами голеностопа, колена, шейки бедра. При падении на руки страдают плечо или лучезапястный сустав», — сообщил ассистент кафедры травматологии Пироговского университета Николай Кондырев в беседе со спортивным изданием. Особенно уязвимы пожилые люди из-за остеопороза и плохой координации.
Как падать правильно. Если падение неизбежно, нужно сгруппироваться: втянуть голову, прижать локти к телу, выгнуть спину, подбородок — к груди. Стараться упасть на бок, не следует падать на спину, ягодицы, вытянутые руки или локти — это может грозить переломом.
Что делать после падения. Не вставать резко. Следует проверить, нет ли острой боли, тошноты, головокружения — это может указывать на сотрясение мозга. Если больно, нужно вызвать скорую.
Профилактика травм. Носить обувь на низком каблуке (до 4 см) с ребристой подошвой. Многослойная одежда (шапка, пуховик) смягчит удар. Лучшая защита — регулярные физические нагрузки, особенно катание на коньках или роликах: они улучшают координацию и учат правильно падать.
Эффективные способы сделать обувь нескользящей. Существует несколько народных и магазинных способов повысить устойчивость на льду, их приводит «Комсомольская правда».
Магазинные ледоступы. Шипованные накладки на подошву крепятся петлями. Городские модели с мелкими шипами стоят от 250 до 1000 рублей, но часто недолговечны. Туристические ледоходы с шипами до 1 см прочнее и эффективнее, но стоят от 1000 до 5000 рублей и неудобны на очищенном асфальте. Пластырь. Полоски тканевого пластыря, наклеенные на подошву, дают слабый эффект при умеренном гололеде. Стоимость — от 60 рублей. Минус — отклеивается через пару дней. Губка для посуды. Абразивная часть губки приклеивается к подошве. Способ дешевый (от 50 рублей), но недолговечный. Губки быстро забиваются снегом и отлетают. Силиконовый герметик. Полоски герметика, нанесенные на чистую подошву и высохшие за сутки, дают хороший эффект. Цена — от 200 рублей. Недостатки: быстро стирается и имеет резкий запах в помещениях. Наждачная бумага. Крупнозернистая наждачка, приклеенная к подошве, эффективна, но отходит после 1−2 прогулок. Стоимость — от 55 рублей. Войлок. Наклеенные кусочки войлока работают, но начинают отпадать после 3−4 выходов. Материал стоит от 450 рублей за метр.
Как одеться в мороз, чтобы не замерзнуть.
Чтобы не замерзнуть, соблюдайте принцип трехслойности в одежде.
Главное правило любой зимы это многослойность одежды. Первый слой из синтетики должен отводить влагу от тела. Второй слой служит для термоизоляции, а третий защищает от ветра и осадков.
Важно держать в тепле конечности, используя длинные рукава и варежки. Обувь выбирайте на полразмера больше для нормального кровообращения. Также обращайте внимание на теплые стельки и непромокаемую подошву.
Надевайте облегающую шапку, закрывающую уши, и используйте шарф для защиты подбородка. Не прикрывайте рот шарфом, чтобы не создавать опасную влажность у лица.