Как дети с инвалидностью интегрируются в образовательный процесс, рассказала специалист

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультант отдела адаптации и интеграции лиц с особенностями психофизического развития Министерства образования Людмила Мордович рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит», как дети с инвалидностью интегрируются в образовательный процесс.
Интеграция детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях — это естественный процесс, отметила Людмила Мордович. «Законодательно в Беларуси закреплен принцип инклюзии в образовании как один из главных принципов государственной политики. Он предусматривает, что каждый обучающийся, независимо от имеющихся у него особенностей — не только психофизических, но и культурных, социальных, языковых, — включен в общую образовательную систему. При этом главным образом учитываются его особые образовательные потребности и для него создаются специальные условия для получения основного образования», — заметила она.
Что касается методик классов интегрированного обучения и воспитания, а также специальных классов, то все подходы здесь общие — как для детей с особенностями психофизического развития, так и для их сверстников, обучающихся совместно с ними. Отдельные методики специально для таких детей выделять не стоит, считает она.
Вместе с тем в Министерстве образования приняты новые обновленные нормативные правовые документы. «В частности, положение о центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации — учреждении, которое осуществляет координирующую роль в сфере специального образования на определенной территории. Обновлено также положение о специальном детском саде. Буквально 7 октября утвержден перечень специальностей и квалификаций профессий рабочих, которые могут осваивать лица с особенностями психофизического развития на дому, в том числе в учреждениях дополнительного образования взрослых», — подчеркнула Людмила Мордович.
Кроме этого, для педагогических работников в этом году направлены методические рекомендации по совершенствованию образовательного процесса при организации интегрированного обучения и воспитания, а также рекомендации об организации образовательного процесса в классах углубленной, социальной и профессиональной подготовки. «Это касается ребят, которые получили образование по специальным программам для детей с интеллектуальной недостаточностью. Они могут продолжить профессиональное образование в классах углубленной социальной и профессиональной подготовки на базе специальных школ и школ-интернатов. Там созданы условия, максимально приближенные к реальным, чтобы освоить выбранную профессию», — сказала она.
Большое внимание уделяется организации персонального сопровождения как одному из специальных условий обучения лиц с особенностями психофизического развития. Изданы методические рекомендации по организации деятельности воспитателя дошкольного образования, обеспечивающего персональное сопровождение детей с расстройством аутистического спектра. Также подготовлены рекомендации для педагогических работников по работе с нежелательным поведением у детей с расстройством аутистического спектра и синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
Людмила Мордович отметила, что к новому учебному году 2025/2026 подготовлено 33 учебные программы, в том числе по коррекционным занятиям для детей с расстройствами аутистического спектра. Среди них программы «Формирование навыков коммуникации и взаимодействия» и «Формирование социального поведения».
Важный момент: в октябре 2025 года вышла первая часть уникального учебного пособия «Жестовый язык» для специальных школ и школ-интернатов для учащихся с нарушением слуха. Министерство образования уделяет большое внимание изданию учебников и пособий для всех категорий лиц с особенностями психофизического развития. -0-
