Как дети с инвалидностью интегрируются в образовательный процесс, рассказала специалист

Кроме этого, для педагогических работников в этом году направлены методические рекомендации по совершенствованию образовательного процесса при организации интегрированного обучения и воспитания, а также рекомендации об организации образовательного процесса в классах углубленной, социальной и профессиональной подготовки. «Это касается ребят, которые получили образование по специальным программам для детей с интеллектуальной недостаточностью. Они могут продолжить профессиональное образование в классах углубленной социальной и профессиональной подготовки на базе специальных школ и школ-интернатов. Там созданы условия, максимально приближенные к реальным, чтобы освоить выбранную профессию», — сказала она.