Песков: мечтающую заменить Зарубина девочку пригласят на встречу с Путиным

Девочку Викторию, которая рассказала, что хотела бы в будущем работать ведущей программы «Москва. Кремль. Путин» вместо журналиста Павла Зарубина, пригласят на мероприятие с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Виктория передала видеообращение на прямую линию с президентом РФ, в нем девочка рассказала, что ей нравится формат передачи с Зарубиным и что после окончания школы и вуза она хотела бы работать на его месте.
«Мы это сделаем обязательно. Я считаю, что это надо обязательно сделать», — сказал он в интервью Зарубину, отвечая на вопрос, сможет ли Кремль пригласить девочку на мероприятие с президентом в рамках стажировки.
Песков также в шутку добавил, что Викторию лучше ее пригласить, чтобы она не ждала, пока Зарубин скорее уйдет на заслуженный отдых.
Напомним, 19 декабря состоялось объединенное мероприятие в формате прямой линии и пресс-конференции «Итоги года» с участием президента России. Оно продлилось 4 часа 27 минут, в течение этого времени Путин ответил на 77 различных вопросов.