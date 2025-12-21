Пермяки вынуждены всю ночь ждать самолет до популярного курорта

Рейс задерживается на 11 часов.
В пермском аэропорту Большое Савино пассажиры рейса до Пхукета (Таиланд) вынуждены всю ночь ждать своего рейса. Самолет перенесли практически на 12 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, рейс Azur Air из Перми в Пхукет перенесли с 22:15 21 декабря до 09:30 22 декабря. При этом другие рейсы следуют по расписанию.
Ранее аналогичную задержку рейса Azur Air до Пхукета зафиксировали в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Вылет борта ZF-2937 перенесли с вечера 20 декабря на утро 21 декабря почти на полдня. Тогда в авиакомпании объяснили корректировку расписания дополнительной технической проверкой самолета и предоставили пассажирам напитки и питание.