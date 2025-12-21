«Выглядит эпично»: в Тюмени Деда Мороза отправили на трехмесячную боевую подготовку

Уточняется, что Дед Мороз, по сюжету новогодней акции, не только выдержал всю трехмесячную программу, но и оказался в числе лучших «курсантов» центра, несмотря на свой возраст. Специалисты организациии «ВОИН» сгенерировали его образ с помощью искусственного интеллекта и сопроводили историей о прохождении боевой подготовки, в которую включили отработку физических нагрузок и навыков работы с беспилотными летательными аппаратами. Пост сопроводили иллюстрациями с полигона.