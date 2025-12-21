Ричмонд
«Выглядит эпично»: в Тюмени Деда Мороза отправили на трехмесячную боевую подготовку

С помощью нейростетей в Тюмени Деда Мороза обучили новым навыкам.

В Тюмени Дед Мороз «прошел» трехмесячный курс военно-спортивной подготовки в региональном филиале центра «ВОИН», где по легенде проекта обучался управлению беспилотниками и развивал выносливость. Образ новогоднего персонажа создали с помощью нейросети. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Детей-то все больше, я уж и подарки-то вовремя доставлять не успеваю. Вот, хоть грузовые беспилотники подключу, да бегать побыстрее стану», — привел слова воссозданного сказочного персонажа telegram-канал.

Уточняется, что Дед Мороз, по сюжету новогодней акции, не только выдержал всю трехмесячную программу, но и оказался в числе лучших «курсантов» центра, несмотря на свой возраст. Специалисты организациии «ВОИН» сгенерировали его образ с помощью искусственного интеллекта и сопроводили историей о прохождении боевой подготовки, в которую включили отработку физических нагрузок и навыков работы с беспилотными летательными аппаратами. Пост сопроводили иллюстрациями с полигона.