Песков пошутил, что мечтающей о встрече с Путиным девочке не придется ждать пенсии журналиста Зарубина

Кремль пригласит на одно из мероприятий президента РФ Владимира Путина девочку Викторию Васильеву, мечтающую стать журналистом и освещать работу главы государства. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы это сделаем обязательно, я считаю, что это надо обязательно сделать. Девочка — молодец. Действительно, лучше ее пригласить, чтобы она не ждала, пока вы скорее уйдете на пенсию», — пошутил Песков в разговоре с Зарубиным.
Отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли в Кремле пригласить девочку на одно из мероприятий с Путиным, Песков ответил положительно. При этом пресс-секретарь с улыбкой подчеркнул, что Зарубин тоже «теперь обязан» взять юную журналистку к себе в программу.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин в шутку призвал не отправлять Зарубина на пенсию раньше времени, отвечая школьнице Виктории на «Итогах года». Глава государства предложил журналисту ВГТРК взять девочку на стажировку.