Долина завершила номер на концерте Лепса под крайне редкие аплодисменты

Ранее сообщалось, что юбилейный концерт Ларисы Долиной в Туле, запланированный на 4 января, отменили. Организаторы объяснили решение повышенным вниманием к персоне артистки на фоне ситуации вокруг её недвижимости. Продажи билетов остановили досрочно, часть мест так и осталась нереализованной. Кроме того, имя Долиной исчезло из афиши концерта в честь Людмилы Гурченко после переноса мероприятия и пересмотра состава участников. Организаторы тогда заявляли, что изменения связаны с корректировкой графиков артистов и обновлением программы.