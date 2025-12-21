Долина завершила номер на концерте Лепса под крайне редкие аплодисменты

«Выступление завершилось под крайне редкие аплодисменты», — отмечается в публикации.
Концерт проходил в формате телевизионной съёмки. Ведущая мероприятия Яна Чурикова объявила имя певицы и хора её музыкальной академии, после чего номер начался при минимальной реакции зала.
По завершении выступления Долина поздравила зрителей с наступающим Новым годом и ушла со сцены. Существенного отклика со стороны публики в этот момент не последовало, следует из видеозаписи, опубликованной изданием.
Концерт «Рождество с Григорием Лепсом» состоялся 21 декабря и вошёл в предновогоднюю программу мероприятий. Билеты на шоу находились в открытой продаже, их стоимость начиналась от 8,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что юбилейный концерт Ларисы Долиной в Туле, запланированный на 4 января, отменили. Организаторы объяснили решение повышенным вниманием к персоне артистки на фоне ситуации вокруг её недвижимости. Продажи билетов остановили досрочно, часть мест так и осталась нереализованной. Кроме того, имя Долиной исчезло из афиши концерта в честь Людмилы Гурченко после переноса мероприятия и пересмотра состава участников. Организаторы тогда заявляли, что изменения связаны с корректировкой графиков артистов и обновлением программы.
