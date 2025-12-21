Ричмонд
Долина завершила номер на концерте Лепса под крайне редкие аплодисменты

Выступление Ларисы Долиной на концерте Григория Лепса завершилось сдержанной реакцией публики. Об этом сообщил портал Super. Артистка покинула сцену после короткого поздравления зрителей.

«Выступление завершилось под крайне редкие аплодисменты», — отмечается в публикации.

Концерт проходил в формате телевизионной съёмки. Ведущая мероприятия Яна Чурикова объявила имя певицы и хора её музыкальной академии, после чего номер начался при минимальной реакции зала.

По завершении выступления Долина поздравила зрителей с наступающим Новым годом и ушла со сцены. Существенного отклика со стороны публики в этот момент не последовало, следует из видеозаписи, опубликованной изданием.

Концерт «Рождество с Григорием Лепсом» состоялся 21 декабря и вошёл в предновогоднюю программу мероприятий. Билеты на шоу находились в открытой продаже, их стоимость начиналась от 8,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что юбилейный концерт Ларисы Долиной в Туле, запланированный на 4 января, отменили. Организаторы объяснили решение повышенным вниманием к персоне артистки на фоне ситуации вокруг её недвижимости. Продажи билетов остановили досрочно, часть мест так и осталась нереализованной. Кроме того, имя Долиной исчезло из афиши концерта в честь Людмилы Гурченко после переноса мероприятия и пересмотра состава участников. Организаторы тогда заявляли, что изменения связаны с корректировкой графиков артистов и обновлением программы.

