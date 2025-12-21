Овечкин вышел на чистое 20-е место в истории НХЛ по числу сыгранных матчей

Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 20-е место в истории лиги по числу сыгранных матчей. Это произошло во время встречи регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз», в которой форвард принял участие.