Овечкин вышел на чистое 20-е место в истории НХЛ по числу сыгранных матчей

Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 20-е место в истории лиги по числу сыгранных матчей. Это произошло во время встречи регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз», в которой форвард принял участие.
Выход на лёд стал для Овечкина 1527-м матчем в карьере в НХЛ. Рекорд лиги по этому показателю принадлежит бывшему нападающему «Сан-Хосе Шаркс» Патрику Марло, который провёл 1779 матчей.
Вместе с тем Овечкин обновил личный антирекорд текущего сезона НХЛ по продолжительности безголевой серии. Российский хоккеист не смог отличиться в седьмом матче подряд.
Последний раз Александр Овечкин забрасывал шайбы 4 декабря — в игре регулярного чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс», оформив дубль. В матче с «Детройтом», который состоялся 20 декабря и завершился со счётом 2:5, нападающий также не отметился голами.