«Ъ»: Птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузки яиц

Птицефабрика «Волжанин», которая занимает 20 процентов рынка куриных яиц Центрального федерального округа страны, приостановила отгрузки продукции. Причиной могла стать вспышка высокопатогенного гриппа птиц. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщила газета «Коммерсантъ».
По данным журналистов, на проведение карантинных мероприятий и восстановление поголовья уйдет около полугода. Кроме того, предприятие понесет дополнительные убытки в случае резкого падения рентабельности.
— Сведения подтверждаются письмом государственной ветеринарной службы Ярославской области. Из-за выявления очага ВПГП на «Волжанине» она информировала предприятия региона о необходимости защитных мер, — говорится в материале.
По данным участников отрасли, «Волжанин» является третьим по объему производства куриного яйца предприятием в России и крупнейшим в ЦФО, передает газета.
29 ноября в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с зоонозными инфекциями в России находится под постоянным наблюдением и сейчас нет оснований полагать, что циркулирующие штаммы птичьего гриппа могут спровоцировать пандемию наподобие COVID-19.