Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ъ»: Птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузки яиц

Птицефабрика «Волжанин», которая занимает 20 процентов рынка куриных яиц Центрального федерального округа страны, приостановила отгрузки продукции. Причиной могла стать вспышка высокопатогенного гриппа птиц. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщила газета «Коммерсантъ».

Птицефабрика «Волжанин», которая занимает 20 процентов рынка куриных яиц Центрального федерального округа страны, приостановила отгрузки продукции. Причиной могла стать вспышка высокопатогенного гриппа птиц. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным журналистов, на проведение карантинных мероприятий и восстановление поголовья уйдет около полугода. Кроме того, предприятие понесет дополнительные убытки в случае резкого падения рентабельности.

— Сведения подтверждаются письмом государственной ветеринарной службы Ярославской области. Из-за выявления очага ВПГП на «Волжанине» она информировала предприятия региона о необходимости защитных мер, — говорится в материале.

По данным участников отрасли, «Волжанин» является третьим по объему производства куриного яйца предприятием в России и крупнейшим в ЦФО, передает газета.

29 ноября в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с зоонозными инфекциями в России находится под постоянным наблюдением и сейчас нет оснований полагать, что циркулирующие штаммы птичьего гриппа могут спровоцировать пандемию наподобие COVID-19.