В Ростовской области машина сбила насмерть мужчину на обочине дороги

В городе Батайске Ростовской области вечером 21 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, закончившееся гибелью человека. Инцидент случился на улице Промышленной около дома 33 Г, сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 25-летний водитель, управлявший автомобилем «Фольксваген Кедди», совершил наезд на 44-летнего мужчину. Пешеход в момент столкновения двигался по правой обочине дороги в том же направлении, что и транспортное средство.
От полученных травм мужчина скончался еще до прибытия медиков. В настоящее время сотрудники полиции изучают обстоятельства случившегося для установления всех деталей и причин трагедии.
