Уиткофф заявил, что США и Украина обсудили разработку 20-пунктного мирного плана

Спецпосланник США Стив Уиткофф прокомментировал итоги переговоров с участием Украины и Европы по урегулированию конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Представители Соединенных Штатов и Украины обсудили разработку мирного плана по урегулированию, состоящего из 20 пунктов. Об этом по итогам переговоров с участием делегаций США, Европы и Украины в Майами заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

По словам представителя США, стороны обсудили согласование позиций в вопросе многосторонних гарантий безопасности для Украины, а также дальнейшую разработку плана экономического развития страны.

Уиткофф подчеркнул, что особое внимание делегаций было уделено рассмотрению сроков дальнейших шагов в мирной инициативе, а также их последовательности.

Ранее KP.RU сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался по итогам второго раунда переговоров представителей России и США в Майами. По словам политика, разжигателям конфликта не удалось помешать контактам Москвы и Вашингтона по урегулированию на Украине.

