Службы безопасности Нигерии освободили 130 похищенных учениц

Представители ONSA подтвердили успешное завершение операции, не раскрывая деталей. Власти отметили, что освобождение стало возможным благодаря постоянному давлению на преступников и скоординированным усилиям соответствующих ведомств.
Напомним, в ноябре боевики в Нигерии похитили 215 учениц и 15 преподавателей из католической школы. Часть учащихся смогла сбежать во время нападения. Власти штата Нигер из-за растущей нестабильности временно закрыли все школы-интернаты. Позднее число похищенных достигло 315 человек.
