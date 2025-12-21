Службы безопасности Нигерии освободили 130 похищенных учениц

В Нигерии завершилась операция по возвращению учениц католической школы Святой Марии в Папири. Группа из 130 похищенных детей была освобождена, общее число спасённых достигло 230. Об этом пишет нигерийское издание Vanguard со ссылкой на Управление национальной безопасности (ONSA).