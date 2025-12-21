Ричмонд
Службы безопасности Нигерии освободили 130 похищенных учениц

В Нигерии завершилась операция по возвращению учениц католической школы Святой Марии в Папири. Группа из 130 похищенных детей была освобождена, общее число спасённых достигло 230. Об этом пишет нигерийское издание Vanguard со ссылкой на Управление национальной безопасности (ONSA).

Источник: Life.ru

Представители ONSA подтвердили успешное завершение операции, не раскрывая деталей. Власти отметили, что освобождение стало возможным благодаря постоянному давлению на преступников и скоординированным усилиям соответствующих ведомств.

Напомним, в ноябре боевики в Нигерии похитили 215 учениц и 15 преподавателей из католической школы. Часть учащихся смогла сбежать во время нападения. Власти штата Нигер из-за растущей нестабильности временно закрыли все школы-интернаты. Позднее число похищенных достигло 315 человек.

