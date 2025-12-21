Продюсера «Ласкового мая» вновь захотели заочно арестовать: следствие обратилось в суд

Таганский суд Москвы назначил на 26 декабря рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Эта информация доступна в электронной базе данных суда.
«Судебное заседание об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Разина А. А. назначено 26 декабря», — говорится в карточке дела.
Ранее правоохранительные органы сообщили, что Разин скрывается в США и не планирует возвращаться в Россию для участия в следственных действиях. Помимо российского, у продюсера есть турецкое гражданство.
Как известно, московские следователи заочно предъявили Андрею Разину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с финансовыми средствами поэта Сергея Кузнецова. Сумма ущерба достигает около 500 миллионов рублей.