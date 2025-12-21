Ричмонд
Уиткофф оценил переговоры с украинской делегацией в Майами

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф в воскресенье, 21 декабря, назвал переговоры с представителями Киева в Майами продуктивными и конструктивными.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф в воскресенье, 21 декабря, назвал переговоры с представителями Киева в Майами продуктивными и конструктивными.

— За последние три дня во Флориде украинская делегация провела несколько продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами, — написал он в социальной сети X.

В этот же день специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл на площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Майами. Переговоры с американской стороной начались 20 декабря.

19 декабря СМИ сообщили, что Стивен Уиткофф проведет переговоры с председателем украинского Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности ФРГ, Франции и Британии в Майами. Позднее Рустем Умеров сообщил о завершении переговоров украинской делегации с представителями Штатов и европейских стран.

18 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готовит контакты с Вашингтоном по итогам работы американской стороны с украинскими и европейскими коллегами по урегулированию вооруженного конфликта.

