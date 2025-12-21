Кто скрывался за Берендеем: итоги седьмого выпуска шоу «Аватар» на НТВ

21 декабря на НТВ вышел седьмой выпуск четвертого сезона популярного вокального шоу «Аватар». В этот раз на сцену вышли семь аватаров. Их разделили на три группы: две дуэли и одно трио. По одному участнику из каждой группы члены жюри отправили в номинацию. Им удалось узнать, кто скрывался за аватаром Берендея. О том, как прошел выпуск, — в материале URA.RU.