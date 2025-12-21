Кто скрывался за Берендеем: итоги седьмого выпуска шоу «Аватар» на НТВ

Вячеслав Макаров — ведущий шоу.
21 декабря на НТВ вышел седьмой выпуск четвертого сезона популярного вокального шоу «Аватар». В этот раз на сцену вышли семь аватаров. Их разделили на три группы: две дуэли и одно трио. По одному участнику из каждой группы члены жюри отправили в номинацию. Им удалось узнать, кто скрывался за аватаром Берендея. О том, как прошел выпуск, — в материале URA.RU.
Какие герои участвуют в шоу «Аватар».
В четвертом сезоне телевизионного проекта «Аватар» зрителям представили новых участников, чьи образы вдохновлены мотивами русских народных сказок, а также сюжетами мировой мифологии. В числе заявленных персонажей — Золотая Рыбка, Аврора, Берендей, Хозяйка Медной Горы, Берегиня, Илья Муромец, Купидон, Финист — Ясный Сокол, Афродита, Посейдон, Чудо-Юдо и Кикимора.
Кто вошел в жюри шоу «Аватар».
В этом сезоне выступления оценивают певец Сергей Лазарев, музыкант Марк Тишман, шоумен Тимур Батрутдинов, телеведущая Лера Кудрявцева и певица Клава Кока. Ведущий проекта — Вячеслав Макаров.
Правила шоу «Аватар».
В рамках каждого выпуска участники делятся на три отдельные группы. По результатам их выступлений из каждой группы определяется один номинант. Жюри получает три попытки, чтобы установить личность человека, скрывающегося за аватаром. В случае если членам жюри удается раскрыть личность одного из номинантов, двое остальных продолжают участие в проекте. Таким образом, в каждом выпуске шоу его покидает только один участник.
Что произошло в шестом выпуске шоу «Аватар».
В номинацию на вылет в этом выпуске попали персонажи: Илья Муромец, Кикимора и Финист-Ясный Сокол. Члены жюри предположили, что аватаром Финиста-Ясного Сокола управляет Стас Пьеха, однако это предположение не подтвердилось. Что касается Кикиморы, жюри решило, что под маской скрывается Анита Цой, но и эта версия оказалась неверной. Зато личность Ильи Муромца установить удалось: за образом героя стоял Кай Метов. По итогам выпуска именно он покинул проект.
Как выступили участники шоу «Аватар» в седьмом выпуске.
Берендей — «Разбежавшись, прыгну со скалы».
В этот раз Берендей оказался в номинации.
Берендей — это колдун-оборотень, оборачивающийся бурым медведем. Он исполнил песню КиШ «Разбежавшись, прыгну со скалы». Среди выдвигаемых версий участниками обсуждения фигурирует в первую очередь кандидатура Леши Свика, которую судьи настойчиво поддерживают. В числе других вариантов называются Вахтанг, Миша Марвин, Дима Масленников, Дмитрий Дюжев и Артем Качер.
Золотая Рыбка — «Strong enough».
Вокалистке, скрывшейся за этим аватаром, в этот раз удалось удивить зрителей и жюри. Она исполнила песню певицы Шер «Strong enough». В самом номере Рыбка летала в воздухе и пела тембром самой Шер. Среди озвученных членами жюри предполагаемых кандидатур — Азиза, Лера Астапова и Саша Воробьева.
Купидон — «Believe».
Бог любви Купидон исполнил композицию Элтона Джона «Believe». Судьи заявили, что за аватаром скрывается Роман Каграманов.
Финист-Ясный Сокол — «Чертово колесо».
Этот аватар спел песню Муслима Магомаева «Чертово колесо». Финист снял свой шлем и предстал блондином. «Без шапки — вылитый Шаман», — заявил Сергей Лазарев. Жюри предположило, что это Алексей Воробьев, Тимур Родригес, Niletto, Олег Газманов, Дава или Влад Соколовский.
Кикимора — «Бабушка по имени “Хочу”.
Кикимора спела песню Ирины Аллегровой. Среди версий, выдвинутых членами жюри, назывались: Ольга Бузова, Анна Плетнева, Ира Дубцова, Яна Кошкина, Валя Рубцова и Юля Ковальчук.
Аврора — «Адреналин».
Богиня утренней зари Аврора исполнила песню группы «Тотал» «Адреналин». Среди членов жюри стала быстро набирать поддержку версия о том, что под маской может скрываться Mary Gu. Однако Лера Кудрявцева продолжала отстаивать кандидатуру Татьяны Булановой. Среди прочих предположений фигурировало также имя Нюши.
Хозяйка Медной Горы — «Твоя любовь — это так красиво».
Хозяйка Медной горы вышла на сцену с песней Сергея Лазарева. В завершение выступления на сцену вышла большая группа детей, и совместное исполнение с детским хором придало номеру дополнительную эмоциональную силу.
В финальной части номера все члены жюри не смогли сдержать слез, а зрители встретили артистку продолжительными аплодисментами стоя. «Вы сделали эту песню по-настоящему шедевром», — отметил Сергей Лазарев. В состав жюри вошли Марина Кравец, Настасья Самбурская, Аида Гарифуллина и Ирина Тонева.
Кто выбыл в седьмом выпуске шоу «Аватар».
Леша Свик скрывался за аватаром Берендея.
В номинацию отправились Берендей, Аврора и Кикимора. Рассекречивание начали с Кикиморы, предположив, что за этим аватаром скрывается Ирина Дубцова. Эта версия не подтвердилась. Затем попытались разгадать Аврору: жюри заявило, что за аватаром прячется Татьяна Буланова. И это предположение также оказалось неверным.
Заключительным в этом выпуске стало раскрытие Берендея. В числе основных версий звучали имена Леши Свика, Артема Качера и Niletto. Уже в начале исполнения песни «Прыгну со скалы» для большинства стало очевидно, кто именно скрывается за этим образом. И Клава Кока, и Тимур Батрутдинов уверенно заявили, что слышат голос Леши Свика.
При этом впервые версия о Леше Свике как об обладателе аватара Берендея была озвучена Марком Тишманом еще во втором выпуске. За аватаром Берендея действительно стоял Леша Свик. Он покинул шоу.