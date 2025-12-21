Ричмонд
Песков: Девочку, предложившую заменить Зарубина, пригласят на встречу с Путиным

Виктория, которая захотела заменить журналиста ВГТРК Павла Зарубина, получит приглашение на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Зарубиным.

Источник: Life.ru

Представитель Кремля подтвердил, что приглашение будет оформлено, добавив, что таким образом девочка сможет встретиться с президентом заранее, не дожидаясь ухода нынешнего ведущего.

«Мы можем. А вы теперь обязаны. И мы это сделаем обязательно. Я считаю, что это надо обязательно сделать», — сказал Песков.

Напомним, во время прямой линии Виктория сообщила, что ей нравится формат передачи с Павлом Зарубиным и что после окончания школы и института она хотела бы заменить его. Девочка заявила, что Зарубин «уйдёт на пенсию», а она будет освещать работу президента. Ранее Зарубин заявил, что пообщался по видеосвязи с Викторией. По его словам, он предложил девочке попробовать себя в профессии и вместе с ним поучаствовать в освещении одного из президентских мероприятий.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

