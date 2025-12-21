Ричмонд
Долина впервые вышла на сцену после решения Верховного суда

Перед ее выступлением Яна Чурикова напомнила, что Рождество — время надежды на чудо.

Источник: Комсомольская правда

В середине декабря Верховный суд поставил точку в затянувшейся истории с квартирой певицы Ларисы Долиной. Артистка продала жилье в Ксеньинском переулке в конце мая, думала, что помогает стражам порядка ловить мошенников, потому и подписала все бумаги.

Полина Лурье думала, что совершает выгодную сделку, за квартиру она заплатила 112 млн рублей. Деньги отдала наличными, как и просила певица, а Долина передала их мошенникам. Полина не знала и не предполагала, что Лариса Александровна находится под влиянием преступников.

Полгода все суды становились на сторону артистки и оставили квартиру за ней, в конце осени артистка согласилась частям вернуть деньги Полине. Но состоялся Верховный суд и жилье оставили за Лурье.

Лариса Долина еще не комментировала это решение, но его она встретила болезненно. 21 декабря певица приняла участие в большом концерте — «Рождество с Григорием Лепсом».

Это первый концерт певицы после того, как она окончательно потеряла. Звезда расстроена и сторонится не только журналистов, но и коллег.

Яна Чурикова, представляя певицу, отметила, что Рождество — это время перерождения, надежны на чудо.

— Истинный смысл Рождества в искуплении, в перерождении, в надежде на чудо и в том, что каждый из нас в эти дни старается смотреть в себя как в человека и становится лучше. Для вас поет Лариса Долина, — сказала со сцены Яна Чурикова.

Услышав ее певицы в зале раздались редкие аплодисменты, а кто-то даже стал свистеть, выражая негодование, пишет NEWS.ru.

Причина народной нелюбви к певице в том, что она запустила «схему Долиной». По аналогии с ее ситуацией суды по всей стране стали выносить решения в пользу продавцов, а добросовестные покупатели оставались и без денег, и без жилья.